Brand einer Doppelhaushälfte in Ebsdorfergrund

Bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Ebsdorfergrund (Kreis Marburg-Biedenkopf) ist hoher Schaden entstanden. Ersten Schätzungen der Feuerwehr zufolge beläuft sich der Schaden insgesamt auf rund 100.000 Euro.

Das Feuer war in der Nacht in der Küche der Doppelhaushälfte ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die 68 Jahre alte Bewohnerin konnte sich noch ins Freie retten. Sie wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk berichtet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Die Wohnräume der 68-Jährigen seien bislang unbewohnbar, sagte eine Polizeisprecherin. Der Brand habe in der Küche einen Schaden von rund 20.000 Euro verursacht, Rauch und Löschwasser hätten in der Doppelhaushälfte für einen Schaden im sechsstelligen Bereich gesorgt. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.