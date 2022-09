Schluss mit Ruhestand des Wolverine: Hugh Jackman schlüpft in Paraderolle

Ein überraschendes Comeback: Hugh Jackman wird für "Deadpool 3" wieder in die Rolle des Wolverine schlüpfen. Für Jackman und Ryan Reynolds schließt sich der Kreis.

Hugh Jackman hat genug vom Ruhestand des Wolverine. Der Schauspieler wird im neuen Film der Deadool-Reihe erneut in seine Paraderolle schlüpfen. In "Deadpool 3" wird er als als X-Men zurückkehren. Das teilte Hauptdarsteller Ryan Reynolds am Dienstag auf Twitter mit. Ein aufregendes Comeback des 53-Jährigen.

Hugh Jackmann kehrt als Wolverine zurück – Deadpool 3 kommt 2024 in die Kinos

Reynolds gab in seinem lustigen Statement auch gleich noch bekannt, dass "Deadpool 3" am 6. September 2024 in die Kinos kommen wird. Alle Fans müssen sich also noch gedulden. Regie führt bei dem Film Shawn Levy. Drehbuchautoren sind Paul Wernick und Rhett Reese, die auch schon die ersten beiden Teile geschrieben haben. Es handelt sich um den ersten Film der Deadpool-Reihe, der von Marvel Studios produziert wird. Die ersten beiden Streifen hatte 20th Century Fox in den Jahren 2016 und 2018 veröffentlicht.

Jackman hatte den Wolverine zum ersten Mal in "X-Men" aus dem Jahr 2000 verkörpert. Der Film machte den Australier zu einem Weltstar. Nach neun Filmen in 17 Jahren zog sich Jackman mit dem Film "Logan" aus der Rolle zurück. In dem 2017 erschienenen Film wird der Mutant mit den Adamantium-Krallen getötet und die Figur in den Ruhestand geschickt.

Deadpool 3: Für Reynolds und Jackman schließt sich der Kreis

Für Jackmans Wolverine-Rolle und Reynolds Deadpool-Rolle schließt sich der Kreis. Reynolds hatte Deadpool zum ersten Mal in "X-Men Origins" aus dem Jahr 2009 verkörpert. Deadpools Anti-Held Wolverine wurde im Finale des Films mit zugenähtem Mund dargestellt. Eine Darstellung, über die sich Reynolds, dessen Charakter Deadpool für seine Späße bekannt ist, gerne lustig machte.

Der erste Deadpool-Film stellt für Deadpool und Reynolds eine Erlösung dar. Der Film war ein Durchbruch für den Schauspieler und seine Rolle, die Reynolds zu einem der größten Filmstars der Welt machte.

Viele Kino-Fans hatten sich seit "Logan" danach gesehnt, Reynolds und Jackman wieder als Deadpool und Wolverine auf der Leinwand zu sehen. Eigentlich schien das nach dem Film ausgeschlossen, doch nun kommt es also doch zu einem Comeback.