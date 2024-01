Dschungelcamp 2024: Nur wegen der Marke? Deshalb zieht Designerin Sarah Kern ins Camp

Kein Schickimicki mehr! Im Dschungelcamp 2024 will IBES-Kandidatin Sarah Kern ihr neues Ich präsentieren.

Die Designerin Sarah Kern (55) war laut RTL jahrelang auf dem roten Teppich zu Hause. Sie war ein gern gesehener Gast bei Promi-Partys und hat der Boulevard-Presse immer wieder Schlagzeilen geliefert. Doch seit sie 2018 nach Malta gezogen ist, ist es ruhig um Kern geworden. Mit ihrem Auftritt im Dschungelcamp 2024 will Kern das jetzt ändern und ihr neues Ich zeigen.

„Ich will wieder gesehen werden!“ – Deswegen zieht Sarah Kern ins Dschungelcamp 2024

Die wilde Zeit ist lange vorbei: Laut RTL will Sarah Kern im Dschungelcamp 2024 mit ihrem Image als „Schicki-Micki-Tante aus München“ aufräumen.

„Glitzerwelt – das bin ich nicht mehr“, sagte Kern im RTL-Interview. „Ich bin selbst an mir gewachsen. Ich war erfolgreich auf dem Selbstfindungspfad und bin viel mehr bei mir angekommen.“

Doch das ist nicht der einzige Grund für Kerns Dschungel-Teilnahme. Laut RTL hat Kern, die ihr Geld heute als Mode- und Schmuck-Designerin durch Teleshopping verdient, auch aus finanziellen Gründen zugesagt. „Ich will wieder gesehen werden – also, meiner Marke wegen“, erklärte Kern gegenüber RTL. „Und ich brauchte das Geld. So. Deswegen habe ich Ja gesagt.“

Ob das klappt, wird sich am 19. Januar 2024 zeigen. Dann wird die erste Dschungelcamp-Folge ausgestrahlt. Der Drehort des Dschungelcamps 2024 ist dieses Jahr übrigens wieder Australien.

Mode und Schmuck im Dschungel 2024: Wer ist Sarah Kern und wo lebt sie heute?

Sarah Kern ist eine Mode- und Schmuckdesignerin. Bekanntheit erlangte sie als Frau von Designer und Unternehmer Otto Kern.

Nach einer Insolvenz ist Sarah Kern 2018 nach Malta gezogen. Laut RTL aus steuerrechtlichen Gründen.

Kern gehört zu den zwölf Dschungelcamp-Kandidaten 2024. Im RTL-Interview hat sie verraten, dass sie im Dschungelcamp 2024 kein Problem mit Krabbeltierchen oder Digital-Detox habe.

Nur schlechte Nachrichten von zu Hause könnten sie im Dschungel aus der Bahn werfen. RTL schreibt dazu: „Schon beim Gedanken daran, dass ihren Söhnen etwas passieren könnte, steigen Löwenmama Sarah Kern in unserem Interview die Tränen in die Augen.“

Im Steckbrief: Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Kern

Name: Sarah Kern

Geburtsdatum: 5. Dezember 1968

Sternzeichen: Schütze

Wohnort: Malta

