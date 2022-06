Deutsche Urlauber bleiben auf Ibiza in U-Haft

Auf Ibiza bleiben die beiden festgenommenen deutschen Urlauber weiter in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, eine Frau vergewaltigt zu haben.

Die beiden deutschen Männer, die im Ibiza-Urlaub festgenommen wurden, bleiben wohl noch länger in Untersuchunshaft. Ihnen wird vorgeworfen, eine junge Spanierin vergewaltigt zu haben. Die Sprecherin der Justizbehörde der Balearen, Agnés Antich, sagte der Deutschen Presseagentur am Montag, dass ihr von einem Haftprüfungstermin nichts bekannt sei. Eine Richterin hatte Untersuchungshaft für die Deutschen angeordnet. Beide Männer seien 25 Jahre alt, mehr zu ihrer Identität wollte man aus Datenschutzgründen nicht mitteilen.

Nach Angaben des für die Balearen zuständigen Konsulats in Palma haben die beiden Deutschen bisher keine konsularische Betreuung erbeten. Sollte dies der Fall sein, werde dies aber sofort gewährleistet werden.

Festnahme auf Ibiza: Bei Verurteilung drohen bis zu 15 Jahre Haft

Der VfB Stuttgart hatte am Samstag mitgeteilt, dass sein Mittelfeldspieler Atakan Karazor im Urlaub auf Ibiza festgenommen wurde. Der 25-Jährige bestreite aber alle strafbaren Handlungen, die ihm vorgeworden werden. "Der VfB ist mit seinen Anwälten in ständigem Kontakt", hieß es vom Verein. Was seinem Spieler vorgeworfen wird, wollte der VfB nicht mitteilen. "Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass sich der VfB vorerst nicht weiter äußern kann." Am Montag teilte der VfB Stuttgart nichts weiter zu dem Fall mit.

In Spanien wird Vergewaltigung mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft. Eine Untersuchungshaft kann im schlimmsten Fall bis zu vier Jahre dauern.

