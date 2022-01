Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 16.1.22 den Film "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Romantische Zeiten im Januar: Das ZDF strahlt "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" aus. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Gibt es die Episode auch als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" heute am 16.1.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" läuft am heutigen Sonntag, 16. Januar 2022, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf 88 Minuten Romantik pur freuen. Wer am Sonntag keine Zeit hat, muss nicht traurig sein: Das ZDF stellt "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" auch als Stream in die ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch"

Pilot Love ist ein echter Schürzenjäger. Mit seinem Charme zieht er eine Frau nach der anderen an. Aktuell schwärmt besonders Smilia für den jungen Mann. Sie ist schwer verliebt - und bittet ihre Schwester Liv darum, dass die ihrem Angebeten bei dessen Schmetterlingsstation unter die Arme greift. Liv ist Insektenforscherin, also vom Fach - und willigt ein.

Vor Ort kommt es dann aber zum großen Gefühlschaos: Liv verliebt sich ebenfalls in Love, die beiden bandeln miteinander an. Als das rauskommt, sind besonders zwei Menschen sauer: Smilia und Per, mit dem Liv verlobt ist. Zerplatzen nun all die Träume, die Liv und Per miteinander hatten? Gibt die junge Frau ihr altes Leben auf und lässt es zum Bruch mit ihrer Schwester kommen?

Doch das Liebeschaos ist nicht das einzige, was alle Beteiligten auf Trab hält: Love streitet mit seinem Bruder Karl um das Erbe des Großvaters. Und Liv verheimlicht ihrer Schwester die Zwillingsschwester der verstorbenen Mutter.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" im Cast

Liv - Sinja Dieks

Love - Max Woelky

Smilla - Maxine Kazis

Karl - Stephen Appleton

Per - Marian Kindermann

Inga - Gudrun Gabriel

- Prof. Sandberger - Steffen Münster

Frau Borgen - Katja Marie Luxembourg

Frau Sorenson - Anja Taschenberg

"Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie möchten "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" nicht verpassen, am Sonntagabend haben Sie aber keine Zeit? Dann schauen Sie sich doch "Inga Lindström - Schmetterlinge im Bauch" einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

(AZ)