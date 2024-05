So verhinderst du, dass Insekten in die Wohnung kommen

Besonders im Sommer verirren sich immer wieder Insekten in Wohnungen und Häusern. Was kann man tun, um die kleinen Tiere davon abzuhalten?

Im Sommer, wenn es heiß ist, wollen viele Menschen mit offenem Fenster schlafen. Das macht den Schlaf angenehmer und kühlt die Wohnung oder das Haus auch noch über Nacht herunter. Aber mit der kühlen Luft kommen auch häufig weniger erwünschte Gäste in das Zuhause: Insekten und Spinnen.

Was kann man dagegen unternehmen, dass Insekten und Spinnen einfach so im Haus ein und aus gehen? Welche Schutzvorkehrungen kann man treffen? Lesen Sie in diesem Artikel alles Wichtige, was es zu diesem Thema zu wissen gibt.

Übrigens: Spinnen wenden einen bestimmten Trick an, um nicht am eigenen Netz klebenzubleiben.

Insekten aus der Wohnung fernhalten: Wie geht das?

Wer gerne die Fenster für einen längeren Zeitraum offen lässt, um zu lüften, bei dem gibt es vor allem eine Maßnahme, die das Risiko erheblich senkt, Insekten und Spinnen im Haus zu haben: Ein Insektenschutzgitter anzubringen. Mit diesen luftdurchlässigen Vorrichtungen werden die meisten Sechs- und Achtbeiner aus der Wohnung ferngehalten und man kann getrost mit offenem Fenster schlafen, ohne Angst vor Mückenstichen zu haben.

Die Insektenschutzgitter gibt es in verschiedensten Ausführungen, sodass für jedes Fenster und sogar für manche Tür eine passende Vorrichtung gefunden werden kann.

Wer außerdem einen Garten hat und dort vielleicht Regenwasser in einer Regentonne sammelt, der sollte die Tonne abdecken, wie das Portal immobilienpunkt24.de erklärt. Denn in dem stehenden Wasser legen Mücken gerne ihre Larven ab, sodass man sich quasi Mücken vor dem Fenster heranzüchtet.

Schon gewusst? In Deutschland ist es in manchen Bundesländern verboten, am Sonntag sein Auto zu waschen.

Mit Düften gegen Krabbeltiere: Welche Gerüche halten Insekten & Co. fern?

Aber auch ohne Insektenschutzgitter kann man Insekten und Spinnen aus der Wohnung fernhalten, sogar ganz natürlich. Es gibt nämlich einige Düfte, die die kleinen Tiere hassen. Laut dem Versicherer "die Bayerische" sind das die folgenden Düfte:

Lavendel

Zitrusfrüchte

Nelke

Pfefferminze

Wer also Insekten, Spinnen & Co. nicht in seiner Wohnung haben möchte, kann einfach diese Düfte einsetzen. Ob als echte Pflanzen, als Duftkissen oder -kerzen oder als ätherische Öle. Auch Basilikum, Tomaten und Knoblauch halten Insekten fern.

Im Gegensatz gibt es Düfte, die Insekten und Spinnen besonders anziehen und deshalb zu vermeiden sind. Schweißgeruch etwa zieht Insekten an. Es ist also sinnvoll, seine schmutzige Wäsche in einem Korb aufzubewahren. Auch süße Gerüche ziehen die Krabbeltiere an. Besonders im Sommer, wenn Obst und Gemüse schneller fault, sollten diese Lebensmittel gut verstaut oder im Kühlschrank aufbewahrt werden. Essensreste sollte man auch schnell wegräumen. Das Gleiche gilt für leere Flaschen oder Getränkedosen.

Sollten all diese Maßnahmen versagen und man hat dennoch Insekten oder Spinnen im Haus, dann gibt es einige Dinge, die man dagegen unternehmen kann.