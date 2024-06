Zecken krabbeln am Körper entlang, bis sie eine geeignete Stelle gefunden haben und zubeißen. Doch wie lange brauchen Zecken, um sich mit Blut vollzusaugen?

Sommersaison heißt auch Zeckensaison. Aktiv sind die kleinen, stechenden Spinnentiere vor allem in den sogenannten FSME-Risikogebieten. Hierzulande sind es die Regionen vor allem im Süden Deutschlands, in denen eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, mit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) infiziert zu werden. Klar ist, Zecken sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden, denn sie können neben Kopfschmerzen und Fieber auch schwere Erkrankungen auslösen.

Um sich vor Zeckenbissen zu schützen, ist es wichtig, ein paar grundlegende Dinge über die Tiere zu wissen. Zum Beispiel: Wie lange brauchen Zecken, um sich mit Blut vollzusaugen? Die Antwort erfahren Sie im Text.

Wie lange brauchen Zecken, um sich vollzusaugen?

Wer im Wald oder auf freien Feldern unterwegs ist - gerade im Sommer und in FSME-Risikogebieten - der sollte sich auf Zecken einstellen. Ein paar Tipps gegen Zecken zu wissen, bevor es zum Ausflug geht, kann nicht schaden.

Falls es doch zu einer unfreiwilligen Begegnung kommt und sich die Zecke festbeißt, sollte sie unverzüglich entfernt werden. Beim richtigen Entfernen der Zecke sind ein paar Dinge zu beachten. Doch wer eine Zecke nicht sofort entdeckt, dem sei gesagt: Es bleibt noch reichlich Zeit dazu.

Saugakt einer ausgewachsenen Zecke dauert über eine Woche lang

Der Saugakt zum Beispiel des weit verbreiteten Gemeinen Holzbock dauert laut Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) mehrere Tage. Dabei gibt es Unterschiede je nach Alter der Zecke. Eine Jungtier-Larve saugt sich ungehindert 2-4 Tage voll, eine Nymphe, das heißt ein Tier im jugendlichen Alter, braucht 3-5 Tage. Eine ausgewachsene Zecke saugt sich sogar ganze 6-8 Tage am Körper voll, sollte sie vorher nicht entfernt werden.

Die Chancen, eine Zecke vorher zu erwischen, sind gut

Ein weiterer Wissensvorteil: Eine Zecke ist bei der Auswahl der geeigneten Stelle am Körper wählerisch. Beim Menschen stechen Zecken mit Vorliebe am Kopf, das heißt am Haaransatz und an den Ohren, nicht selten aber auch am Hals, an den Achseln, der Ellenbeuge, am Bauchnabel, im Genitalbereich oder in den Kniekehlen zu. Zeit genug also, sie vorher zu entdecken. Laut RKI kann das Krabbeln bis zu einer der Zecke vorteilhaft erscheinenden Stelle bis zu einer Stunde oder länger dauern. Man also etwas Zeit, das Tier vorher zu erwischen.

