Rom

vor 3 Min.

Drei Rottweiler töten Jogger in Italien

Drei Rottweiler haben in Italien einen Jogger zu Tode gebissen.

In einem italienischen Park wurde am Sonntagvormittag ein Jogger von drei Rottweilern getötet. Die Hunde waren aus einem Haus in der Nähe ausgebrochen.

Von Svenja Moller