Sea-Life am Gardasee: Attraktionen, Eintrittspreise und Öffnungszeiten

Zu einem der beliebtesten Ausflugsziele am Gardasee gehört sicherlich ein Besuch im Sea-Life Aquarium. Es gehört zu den bekanntesten Freizeit-Parks am Lago di Garda und ist Teil des Gardalands. Vor allem für Kinder und Familien könnte sich ein Besuch im Aquarium mit Unterwasserwelten und Tausenden von Salz- und Süßwassertieren lohnen. Doch was sind die Attraktionen und Highlights im Park am größten und tiefsten See Italiens? Wann sind die Öffnungszeiten und wie viel kostet der Eintritt? Wie bewerten andere Besucher den Park? Alle Antworten lesen Sie im Text.

Im Sea-Life am Gardasee: Haupt-Attraktion ist ein transparenter Unterwassertunnel

Das Aquarium Sea-Life am Gardasee ist Teil der großen Freizeitpark-Anlage des Gardalands. Es liegt südöstlich am Gardasee, etwa zwei Kilometer vom Bahnhof Peschiera del Garda in der Nähe von Verona entfernt - ein Ort, der mit seiner Festung übrigens zu den 15 Sehenswürdigkeiten am Gardasee gezählt wird, die sich besonders lohnen.

Das Aquarium selbst soll laut eigenen Angaben zahlreiche Unterwasserwelten beherbergen, die je nach Thema entworfen wurden. Dazu zählen Wasserbecken, die thematisch etwa dem Sarca-Fluss, dem Gardasee, in dem es im Übrigen auch große Raubfische gibt, aber auch dem Indischen Ozean oder Roten Meer nachempfunden sind - insgesamt warten laut dem Betreiber in 37 Becken rund 5000 Süß- und Salzwassertiere.

Die Haupt-Attraktion ist dabei ein transparenter Unterwassertunnel, durch den die Besucher des Sea-Life hindurchgehen können. Das Besondere: Haie, Stachelrochen und Co. schwimmen direkt über den Köpfen.

Öffnungszeiten und Ticketpreise für Kinder und Erwachsene: So viel kostet der Eintritt im Sea-Life

Sowohl werktags als auch am Wochenende ist das Sea-Life Aquarium am Gardasee vom 24. März bis 3. November von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet laut dem Ticketportal des Parks für Kinder, Jugendliche und erwachsene Person 12,50 Euro. Einen ermäßigten Preis von 10,50 Euro zahlen laut Angaben des Parks "Kinder über 90 cm Körpergröße und unter 10 Jahren, Erwachsene über 65 Jahren, Begleiter von nicht eigenständigen Personen mit Behinderungen". Hinzu kommen Parkgebühren, die vorher zu bezahlen sind. Kinder unter 90 cm Körpergröße haben dagegen freien Eintritt. Wer zusätzlich in den Freizeit-Park Gardaland will, der bis 23 Uhr geöffnet ist, kann ein Kombiticket buchen und gleichzeitig das Aquarium besuchen.

Sea-Life Gardasee: Besucher loben Aquarium und beklagen lange Wartezeiten

Besucherinnen und Besucher, die eine Bewertung auf Tripadvisor abgegeben haben, klingen grundsätzlich positiv gegenüber ihrem Besuch im Sea-Life am Gardasee. Die angeblich langen Einlass-Wartezeiten vor dem Aquarium stößt allerdings manchem sauer auf. "Erst mal möchte ich die wunderschönen Aquarien bewerten. Sie sind wunderschön und auch der Tunnel wirklich toll gemacht, aber ein großer Minuspunkt ist einfach die lange Wartezeit", lautet ein Kommentar auf dem Reisebewertungs-Portal. Ein weiterer Kommentar geht in dieselbe Richtung: "Leider keine Empfehlung. Lange Warteschlangen, die man trotz Kauf Tickets online im Kauf nehmen musste."

Insgesamt ist die Grundstimmung bei den Bewertungen im Netz aber dennoch anerkennend. Gerade das Angebot für Kinder wird von Besuchern geschätzt. Ein Nutzer aus Österreich schreibt: "Waren mit unserer kleinen Tochter im Sea Life Aquarium und es hat ihr sehr gut gefallen! Für Groß und Klein ein echtes Highlight! Große Artenvielfalt! Super geeignet für schlechtes Wetter!"

Übrigens: Wir haben noch mehr Ausflugsziele am Gardasee für Familien und Kinder für Sie herausgesucht.