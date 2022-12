Gartentorteich

vor 50 Min.

Leiche in Oldenburg gefunden - Wer ist die Frau?

Ein Jogger hat in Oldenburg am Mittwoch eine Leiche gefunden.

Am Mittwoch hat ein Jogger am Gartentorteich in Oldenburg eine Leiche gefunden. Noch ist unklar, um wen es sich bei der toten Frau handelt. Deshalb wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Von Svenja Moller