"Joko & Klaas live am Nachmittag": Alle Infos zu Sendetermin, Telefonnummer und Übertragung

Die Bestrafung für Joko und Klaas: Das TV-Duo ist heute bei "Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" zu sehen – und anzurufen! Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermin, Telefonnummer und Übertragung.

Nachdem die beiden Moderatoren in der gestrigen Folge ihrer eigenen Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen den Sender verloren haben, konnte sich ProSieben eine Bestrafung ausdenken. Diese lautet am heutigen Mittwoch: " Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft". Hier in diesem Artikel finden Sie alle Informationen zum Sendetermin, zur Telefonnummer und zur Übertragung der Call-in-Show.

"Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft": Wann ist der Sendetermin?

ProSieben hat für die aus "Joko & Klaas gegen ProSieben" resultierende Strafe kurzfristig ihr Sendeprogramm geändert. Die Call-in-Show "Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" ist am heutigen Mittwoch, 15. Dezember 2021, ab 16.00 Uhr bei ProSieben zu sehen. Die Sendung ist live und soll den Angaben des Senders zufolge eine Stunde dauern.

Wie ist die Telefonnummer der Call-in-Show "Joko & Klaas live am Nachmittag"?

Immer wenn das TV-Duo eine Folge der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" gegen ihren Arbeitgeber verliert, darf sich der Sender eine Bestrafung ausdenken. Diesmal bedeutet dies, heiße Ohren für die Zuschauerinnen und Zuschauer – denn: Die beiden TV-Rivalen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sind heute in einer Call-in-Show bei ProSieben zu sehen.

Eine Stunde lang geht es für Joko und Klaas darum, auf alle Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer eine Antwort zu finden. Schon seit gestern können über die ProSieben-App alle möglichen Fragen an die beiden Moderatoren eingereicht werden. Zudem können Zuschauerinnen und Zuschauer während der Sendung live anrufen und werden dann ins Studio durchgestellt. Hierfür sind die Leitungen ab Beginn der Sendung freigeschaltet.

Wir haben die wichtigsten Infos hier im Überblick für Sie zusammengestellt:

Datum: Mittwoch, 15. Dezember 2021

Mittwoch, 15. Dezember 2021 Uhrzeit: ab 16.00 Uhr

ab 16.00 Uhr Dauer : eine Stunde

: eine Stunde Telefonnummer : 01376 – 86 86 01 (0,25€ / Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilkosten höher)

01376 – 86 86 01 (0,25€ / Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilkosten höher) Außerdem: Fragen über die ProSieben -App

Die Kosten für einen Anruf aus dem deutschen Festnetz betragen 25 Cent pro Minute, im Mobilfunk sind die Kosten höher. Die Teilnahme an der Show ist ab 18 Jahren. Alle Infos zur Teilnahme finden Sie im ProSieben Teletext auf Seite 760 und hier auf der Website des Senders.

Übertragung in TV und Stream: Wie kann ich "Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" ansehen?

Übertragen wird die Call-in-Show "Joko & Klaas live am Nachmittag – Ihr Problem ist unsere Leidenschaft" auf ProSieben.

Wer die Sendung lieber über den Live-Stream verfolgen möchte, der kann die Show auf der Internetseite des Senders streamen. Hierzu wird allerdings ein kostenloser Account benötigt. Zudem kann die Strafe für Joko und Klaas auch über den Live-Stream der Streaming-Plattform Joyn angeschaut werden – auch schon mit der kostenlosen Basisversion.

