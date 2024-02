Justin Timberlake gibt Zusatzkonzert in München

Popstar Justin Timberlake legt auf seiner Welttournee einen Stopp in München ein. Nachdem die Anfrage für das Konzert so groß war, gibt es einen Zusatztermin.

US-Popsänger Justin Timberlake spielt im Sommer sieben Konzerte in Deutschland. Während seiner "The Forget Tomorrow World Tour" tritt der 43-Jährige auch in München auf, wie der Veranstalter Live Nation mitteilte.

Justin Timberlake Tour 2024: Konzerte im Überblick

Insgesamt sollte Justin Timberlake ursprünglich vier Konzerte in Deutschland spielen. Wegen der großen Nachfrage gibt es nun drei Zusatzshows. Das sind die Termine:

30. Juli: Berlin , Mercedes-Benz Arena

, 31. Juli: Berlin , Mercedes-Benz Arena ( Zusatzshow )

, ( ) 21. August: München , Olympiahalle

, Olympiahalle 22. August: München , Olympiahalle ( Zusatzshow )

, Olympiahalle ( ) 25. August: Köln , Lanxess Arena

, 26. August: Köln , Lanxess Arena ( Zusatzshow )

, ( ) 4. September: Hamburg , Barclays Arena

Vorverkauf: Tickets für Zusatzshows von Justin Timberlake

Die fünfte Tour des mehrfachen Grammy-Gewinners ("Cry Me a River", "What Goes Around... Comes Around"), der einst mit der Boygroup N'Sync bekannt geworden war, soll am 29. April im kanadischen Vancouver starten und am 16. Dezember in Indianapolis (USA) enden. Tickets für die Termine in Deutschland gibt es seit Dienstag (27. Februar) um 9 Uhr für Telekom-Kundinnen und -Kunden. Am Mittwoch (28. Februar) um 9 Uhr startete dann der Vorverkauf bei Ticketmaster. Der allgemeine Vorverkaufsstart erfolgt am Freitag (1. März) um 10 Uhr. (mit dpa)

