Kältehoch "Erik"

vor 54 Min.

Wetter in Deutschland: Jetzt kommt der Schnee

Das Wetter in Deutschland wird winterlich.

Schon lange war es nicht mehr so kalt wie momentan. Und der Abwärtstrend geht noch weiter. Wie wird das Wetter in Deutschland in der aktuellen Woche?

Von Tiana Zoric Artikel anhören Shape