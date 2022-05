"Kampf der Realitystars" 2022: Jan Leyk ist raus

Jan Leyk war als Kandidat in Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" dabei. Hier finden Sie ein Porträt zum Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Promi.

Der Wettbewerb zwischen mehr oder weniger prominenten Stars geht in die nächste Runde. Auch Jan Leyk war bei Staffel 3 von " Kampf der Realitystars" 2022 mit dabei. Er trat in verschiedenen Challenges und Spielen gegen 22 andere Promis an und kämpfte darum, als Sieger aus der Show zu gehen. Denn dann hätte er das Preisgeld über 50.000 Euro mit nach Hause nehmen können. Doch daraus wurde leider nichts, denn er ist bereits raus.

Als wären die eigentlichen Spiele nicht schon genug, kommen in der Sendung immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu, die einen der Promis für ein früheres Ausscheiden nominieren dürfen. Die Kandidatinnen und Kandidaten wohnen zusammen in einem Strandhaus in Thailand und werden dort Tag und Nacht von Kameras beobachtet.

Sie möchten Jan Leyk von "Kampf der Realitystars" besser kennenlernen? Hier erfahren Sie alles Wichtige über den Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star im Porträt.

Jan Leyk bei "Kampf der Realitystars": Ein kurzer Steckbrief inklusive Größe und Alter

Der 37-Jährige kommt aus NRW und versucht sich seit seinem Ende bei "Berlin - Tag & Nacht" als DJ und Designer. Hier haben wir einen kurzen Steckbrief mit den wichtigsten Daten zu Jan Leyk für Sie zusammengefasst:

Name: Joanes Leyk Martinez

Alter : 37 Jahre

: 37 Jahre Größe : 1,90 Meter

: 1,90 Meter Geburtstag: 9. Oktober 1984

9. Oktober 1984 Geburtsort: Minden , Nordrhein-Westfalen

, Wohnort : Hamburg

: Beruf : DJ, Designer, Trash-TV-Teilnehmer

: DJ, Designer, Trash-TV-Teilnehmer Instagram : @leykenda

Staffel 3 von "Kampf der Realitystars" 2022: Jan Leyk im Porträt

Jan Leyk (bürgerlicher Name: Joanes Leyk Martinez) ist am 9. Oktober 1984 in Minden geboren. Bevor er in seine Wahlheimat Hamburg zog, verbrachte er seine Kindheit und Jugend in Hameln und Hannover. Im Anschluss an sein Fachabitur im Jahr 2004 arbeitete der heutige DJ als selbstständiger Event-Gastronom und eröffnete nach fünf Jahren Erfahrung seine erste eigene Bar, die "Bar Hundert". Seinen Lebenslauf kann der 37-Jährige mit Barkeeper-Zertifikaten wie "Bar Coach Zertification" und die "Flairtender Zertification" ausschmücken.

"Kampf der Realitystars" 2022: Jan Leyk flog nach einem Jahr bei "Berlin - Tag & Nacht" raus

Im Jahr 2011 startete Jan Leyk seine TV-Karriere in der Hauptrolle "Carlos" bei "Berlin - Tag & Nacht". Carlos ist im Format dafür bekannt, dass ihm keine Frau widerstehen kann. Nach nur einem Jahr flog der Serien-Frauenschwarm dann wegen einer Verurteilung aus dem Format raus.

Davon ließ er sich aber nicht unterkriegen. Noch im selben Jahr gründete der Hamburger sein eigenes Modelabel "Hafensänger Fashion". Zudem tourt er seitdem als DJ durch deutsche sowie internationale Clubs.

Nicht zuletzt ist er in einigen Trash-TV-Formaten zu sehen. Zum Beispiel war er 2013 als Bad Boy Teil der ersten Staffel von "Promi Big Brother". Zudem war er auch schon Kandidat bei "Grill den Henssler" und war 2022 nun bei "Kampf der Realitystars" dabei.