Psychischer Stress: Verursacht er einen Herzinfarkt?

Nach Ausgleich suchen: Wer einem Hobby nachgeht, das ihm Spaß macht, bekämpft damit auch Stress. Auf diese Weise gelangen neue Gedanken in den Vordergrund. Gedanken zu dem Thema, das Stress auslöst, rücken in den Hintergrund. In der Freizeit sollte man sich darum mit Freunden treffen, kreative Workshops oder einen Sportklub besuchen.