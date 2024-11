Schauspielerin Karin Baal ist tot

Karin Baal ist tot. Wie ihre Familie der „Deutschen Presse-Agentur“ am Dienstag mitteilte, sei die Schauspielerin am Dienstag in Berlin gestorben. Sie wurde 84 Jahre alt.

Ihren Durchbruch hatte die in Berlin aufgewachsene Baal mit einer Hauptrolle im Film „Die Halbstarken“ von 1956. Damals noch ohne Schauspielausbildung wurde sie schnell auf eine Rolle als Jugendliche und Rebellin festlegt. In „Das Mädchen Rosemarie“ verkörperte sie 1958 die Prostituierte Rosemarie Nitribitt.

In ihrer langen Karriere spielte Baal in mehreren Edgar-Wallace-Filmen mit und wurde von Rainer Werner Fassbinder engagiert. Ab den 1970er Jahren war sie in mehreren Fernsehserien wie dem „Tatort“, „Der Alte“ oder „Ein Fall für zwei“ hauptsächlich in Nebenrollen zu sehen. Immer wieder zog es Baal auch auf die Theaterbühne. Besonders bekannt wurde eine erstmal 1977 aufgeführte Inszenierung von Heinrich Bölls Roman „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. (mit dpa)