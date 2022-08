Berchtesgadener Land

12:32 Uhr

Bayerische Stadt erlässt Kastrationspflicht für freilaufende Katzen

In Laufen im Landkreis Berchtesgadener Land müssen freilaufende Katzen bald kastriert sein.

In Laufen (Berchtesgadener Land) müssen freilaufende Katzen bald kastriert sein. Was der Grund dafür ist und was bei einem Verstoß gegen die Verordnung droht.

Von Svenja Moller