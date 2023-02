Kein Tatort gestern (05.02.2023) im Ersten - einen Krimi gab's aber trotzdem

Kein Tatort gestern Abend (05.02.2023) im Ersten, stattdessen lief der "Polizeiruf 110" aus Brandenburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort gestern am Sonntagabend (05.02.2023) im Ersten - stattdessen übernahmen gestern die Kolleginnen und Kollegen vom " Polizeiruf 110". Die ARD zeigte die Folge "Der Gott des Bankrotts" aus Brandenburg. Krimi-Fans kamen also trotzdem auf ihre Kosten. Alle Informationen zum "Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts" lesen Sie hier.

Kommenden Sonntag geht es dann mit einem Schwarzwald-Tatort weiter. In der Folge "Unten im Tal" steigen Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in einen Cold Case ein, der vor mehr als einem Jahrzehnt unaufgeklärt blieb. Sie hoffen, einer Familie endlich Ruhe zu verschaffen, und treiben damit einen Außenseiter in die Enge. Regisseurin Julia Langhof und Autorin Nicole Armbruster erzählen eine Geschichte von Verdrängung, unterdrückter Schuld und fehlgeleiteten Interpretationen.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Manuela Meyer, SR

Kein Tatort gestern (05.02.2023): Stattdessen lief der "Polizeiruf 110"

Im "Polizeiruf 110: Der Gott des Bankrotts", der statt eines Tatort lief, muss Vincent Ross (André Kaczmarczyk) erstmals allein an der deutsch-polnischen Grenze ermitteln, nachdem sein Partner Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) müde und desillusioniert hingeschmissen hat. Ein Toter wird in der Nähe des Jakobsweges in einer Kiesgrube gefunden - er hatte sich offenbar Pilgern angeschlossen.

Die Folge greift ein aktuelles Thema auf: nämlich die Existenznot, in die man in einer Krise geraten kann, in der sich menschliche Tragödien abspielen können und persönliche Pleiten sichtbar werden. Autor Mike Bäuml hat in der Pandemie reale Geschichten von Insolvenz-Betroffenen gesammelt. Der Film rückt die seelischen Folgen in den Vordergrund.

Kriminalhauptkommissar Vincent Ross (André Kaczmarczyk) befragt den Insolvenzverwalter Udo Schick (Bernhard Schir), dessen Mandant unter ungeklärten Umständen zu Tode gekommen ist. Foto: Volker Roloff, rbb

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter