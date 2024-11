So hilft KI gegen Lebensmittelverschwendung

11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in Deutschland verschwendet. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. Ideen und Initiativen, um abgelaufene Nahrung zu retten, gibt es schon lange, zum Beispiel Foodsharing oder gemeinnützige Einrichtungen wie die Tafeln. Einige Unternehmen setzen nun mithilfe von Künstlicher Intelligenz noch früher in der Handelskette an. Die Technologie kann nämlich dabei helfen, die Nachfrage für Lebensmittel zu analysieren und unerwartete Schwankungen vorherzusagen. Supermärkte und Gastro-Unternehmen können sich dadurch gezielter an den Kunden orientieren.

Ein Beispiel liefert die französische Supermarkt-Kette Carrefour. Das Unternehmen nutzt KI, um den Lagerbestand effektiver zu verwalten. Die Datenanalyse kann gezielter auf die Nachfrage eingehen und diese genauer vorhersagen. Zudem nutzt Carrefour einen Algorithmus in der Preisstrategie. Die Preise reagieren dann auf Schwankungen bei Nachfrage und Lagerbeständen.

So weiß die KI, worauf die Menschen Hunger haben

Das Münchner Start-up Delicious Data hat sich dieses Prinzip zum Geschäft gemacht. Kantinen und Mensen kann die Technologie voraussagen, wie viele Portionen an welchem Tag von welchem Gericht höchstwahrscheinlich gekauft werden. Die KI nutzt dafür unter anderem Daten zum Wetter, der Demografie der Belegschaft, Erfahrungswerte und Wochentage.

Gastro-Unternehmen können dadurch Geld und Personal einsparen. Und zusätzlich werden weniger Lebensmittel weggeworfen. Einer der größten deutschen Kantinenbetreiber, Apetito Catering, nutzt die Technologie bereits in 125 Kantinen. Laut den Start-up-Gründern fallen bei dem Kantinenbetreiber durch die KI jährlich rund 54.000 Kilo Essensreste weniger an.

Von den Entwicklungen profitieren am Ende alle: Die Unternehmen sparen, die Gäste in den Supermärkten und Gastronomien bekommen das, was sie benötigen – und weniger Lebensmittel werden verschwendet.