Kindertransporte

vor 42 Min.

"Ich habe Glück gehabt": Die wundervolle Geschichte des Alfred Dubs

Plus Vor 85 Jahren erreichten die ersten „Kindertransporte“ das Vereinigte Königreich. Der heute 90-Jährige entkam so einst den Nazis und machte in London Karriere.

Von Susanne Ebner Artikel anhören Shape

„Es gibt Menschen, die sich ihres Einflusses nicht bewusst sind, die aber, ohne es zu merken, jeden, den sie treffen, inspirieren, besser zu werden, mehr zu tun und Veränderungen anzustreben.“

Gesagt hat das kürzlich die frühere britische Labour-Abgeordnete Ruth Anderson – über Alfred Dubs. Wenn der alte Herr von seinem Leben berichtet, klingt es, als sei er selbst überrascht von den Wundern, die ihm im Laufe der Jahrzehnte widerfahren sind. Dubs wurde schon häufig darum gebeten, von seinem Leben zu erzählen, besonders in den vergangenen Tagen. Und so erzählt er mit einer gewissen Routine. Dem, was er zu sagen hat, nimmt das nichts an Eindrücklichkeit. Ohnehin kann seine Geschichte, die untrennbar mit der eines gewissen Nicholas Winton verbunden ist, nicht oft genug erzählt werden. Demnächst ist sie auch im Kino zu sehen, verfilmt mit den Weltstars Anthony Hopkins und Helena Bonham Carter.

