Flüchtige Deutsche in Paraguay stellen sich laut Anwalt

Das deutsche Paar, das wegen Kindesentführung in Paraguay gesucht wurde, hat sich laut Anwälten gestellt. Das Paar wurde per Interpol-Haftbefehl gesucht.

Nachdem landesweit nach ihnen gefahndet wurde, hat sich ein wegen Kindesentziehung gesuchtes deutsches Paar nach Angaben von Anwälten gestellt. Anwalt Stephan Schultheiss sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, er habe sich an einem nicht genannten Ort mit Paar aus Deutschland getroffen. Das Paar war mit zwei Mädchen in Südamerika untergetaucht. Eine Bestätigung darüber, dass sich das Paar gestellt hat, gab es von den Behörden in Paraguay aber zunächst nicht.

Schultheiss und dessen Anwaltspartner Ingo Bott aus Düsseldorf vertreten die Eltern der gesuchten Kinder in Deutschland, die zehn und elf Jahre alt sind. Von den Anwälten war zuvor bestätigt worden, dass sich das Paar wohl den paraguayischen Behörden stellen werde. Schultheiss zufolge ist in Kürze eine Rückkehr mit den Töchtern nach Deutschland geplant.

Anne Maja Reiniger-Egler aus Deutschland spricht bei einer Pressekonferenz über ihre vermisste Tochter. Foto: Jorge Saenz, dpa (Archivbild)

Kindesentführung nach Paraguay: Kinder konnten mit Müttern telefonieren

Der Vater des einen Mädchens und die Mutter des anderen Mädchens sind in zweiter Ehe miteinander verheiratet. Bereits im November 2021 waren die beiden mit den beiden Mädchen ohne die Zustimmung ihrer jeweiligen Ex-Partner nach Paraguay ausgewandert. Das Paar wurde laut paraguayischer Staatsanwaltschaft per Haftbefehl durch Interpol gesucht.

Video: AFP

Den Anwälten zufolge hatte es zuletzt "fruchtbare Gespräche gegeben". Die Mütter der beiden entführten Mädchen, die aus Essen und München kommen, hätten mit ihren Kindern telefonieren können. Bald soll es ein Wiedersehen geben.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch