KITZ: Start, Folgen, Besetzung und alle Infos zur Netflix-Serie

Mit "KITZ" geht Ende des Jahres mal wieder eine deutsche Serie bei Netflix an den Start. Wir haben alle Infos zur Besetzung und der Handlung der Serie für Sie.

Spätestens nach "Dark" und "How to Sell Drugs Online", die es ebenfalls bei Netflix zu sehen gibt, ist bekannt, dass deutsche Serien auch international erfolgreich sein können. Mit "KITZ" kommt nun eine neue Serie "made in Germany" zum Streaming-Anbieter. In der Serie geht es nicht um junge Rehe, wie man beim ersten Lesen des Titels wohl denken könnte, sondern um die Münchner High-Society, die jedes Jahr zum Feiern im österreichischen Nobel-Skiort Kitzbühel einfällt.

Wann gibt es die Serie bei Netflix zu sehen? Welche Schauspieler sind dabei? Antworten auf diese Fragen haben wir hier für Sie. Am Ende des Artikels finden Sie außerdem einen ersten Teaser-Trailer zu "KITZ".

"KITZ": Start bei Netflix

Der Release für das "Young Adult Mystery-Drama" war am 30.12.2021. Seitdem ist "KITZ" bei Netflix zu sehen.

Folgen von "KITZ"

Die erste Staffel der Serie wird insgesamt sechs Folgen umfassen. In den Episoden 1-3 übernahm Maurice Hübner die Regie und für die Folgen 4-6 war Regisseurin Lea Becker verantwortlich. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Nikolaus Schulz-Dornburg, der auch an der erfolgreichen Serie "4 Blocks" beteiligt war. Die Titel der einzelnen Episoden sind bisher noch nicht bekannt. Wir informieren Sie, sobald Netflix die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Handlung von "KITZ": Worum geht es in der Serie?

Wenn Jahr für Jahr die Münchner High-Society in Kitzbühel einfällt, treffen Welten aufeinander. Die 19-jährige Kellnerin Lissi wohnt in dem österreichischen Nobel-Skiort und kann sich ein unbeschwertes Leben wie das der jungen Menschen, die sie bedient, kaum vorstellen. Trotzdem freundet sie sich mit der erfolgreichen Influencerin Vanessa an, um damit Zugang zu ihrer Münchner Clique zu erlangen und mehr über den Tod ihres verunglückten Bruders herauszufinden.

Bevor er tödlich verunglückte, hatte er zuletzt zu Vanessa Kontakt, die der Tod von Joseph aber scheinbar nicht weiter kümmerte. Lisi will herausfinden, warum die Influencerin so kaltblütig auf den Tod ihres Bruders reagierte und stößt hinter der Fassade aus Macht, Geld und Partyexzessen auf menschliche Abgründe.

Besetzung von "KITZ": Schauspieler im Cast

Netflix hat bei der deutschen Produktion hauptsächlich auch unbekanntere Darsteller gesetzt. Mit dabei ist aber auch Sofie Eifertinger, die unter anderem in der ARD-Serie "WaPo Bodensee" die Hauptrolle spielt und eines der bekanntesten Gesichter des Casts ist. Das sind die Hauptdarsteller von "KITZ" im Überblick:

Sofie Eifertinger als Lisi

Bless Amada als Dominik

Valerie Huber als Vanessa

Zoran Pingel als Kosh

Ben Felipe als Hans

Krista Tcherneva als Pippa

Felix Mayr als Joseph

Trailer zu "Kitz"

Netflix einen neuen Trailer zur Serie veröffentlicht. Hier können Sie ihn ansehen: