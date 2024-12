25 Bewohner wegen Brand in Tiefgarage evakuiert

Wegen eines brennenden Autos in einer Tiefgarage mussten 25 Anwohner in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Das Feuer sei im Motorraum eines schon länger abgestellten und abgemeldeten Autos ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Anwohner hätten Rauch bemerkt und den Notruf gewählt.

Der Brand sei zügig gelöscht worden, allerdings sei die Rauchentwicklung so stark gewesen, dass alle Bewohner das Mehrfamilienhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) verlassen mussten. Sie seien für rund zwei Stunden in der Mensa einer benachbarten Schule untergebracht worden. Bei dem Brand wurde laut Polizei niemand verletzt. Der Schaden werde auf 55.000 Euro geschätzt. Die Brandursache soll nun ermittelt werden.