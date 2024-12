Bei einer Gasexplosion in einem Wohnhaus in Wolfegg (Kreis Ravensburg) ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Die Rettungskräfte seien aktuell im Einsatz, berichtete ein Polizeisprecher. Derzeit machten sie sich ein Bild darüber, was genau passiert ist und wie es dem verletzten Menschen geht. Weitere Informationen gab es zunächst nicht.

