Kreuzfahrtschiff gerät in Unwetter: Passagiere berichten

Ein Kreuzfahrtschiff des Unternehmens Saga Cruises gerät vor Spanien in einen Sturm. Hundert Menschen werden bei dem Unwetter verletzt. Videos zeigen hohe Wellen.

Etwa hundert Menschen wurden auf dem Kreuzfahrtschiff "Spirit of Discover" bei einem Unwetter verletzt. Grund war wohl mitunter ein Sicherheitsmanöver des Schiffes, welches abrupte Bewegungen zur Folge hatte. Passagiere berichten nun von den Zuständen an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Wie Reisende dem britischen Sender BBC sagten, hätten einige Passagiere "Angst um ihr Leben". In Videos sind hohe Wellen zu sehen, die das Schiff zum Wanken bringen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ein Passagier sagte BBC: "Menschen schrieben ihren Angehörigen Nachrichten, für den Fall, dass wir kentern. Der Tonfall unseres Kapitäns... er hatte körperliche Angst. Crewmitglieder weinten. Viele Passagiere hatten grauenvolle Angst", zitiert BBC.

Hundert Passagiere auf Kreuzfahrtschiff während Unwetter verletzt

Die 75-jährige Jan Bendall war mit ihrem Ehemann auf dem Kreuzfahrtschiff. Wie BBC berichtet, war sie in ihrer Kabine, als eine Durchsage des Kapitäns erklang, der die Reisenden anwies, "sitzen zu bleiben oder sich hinzulegen". Nachdem das Schiff anhielt, habe es etwa 15 Stunden im Sturm verharrt. "Es war beängstigend", sagte Bendall. "Wir hatten Glück, wir sind schon ziemlich fit. Aber einige der älteren Gäste in deren Kabinen waren sehr besorgt."

Trotz allem seien die Angestellten "absolut fantastisch" gewesen. Bendall sagte, dass die Crew und der Kapitän regelmäßig darauf hinwiesen, dass das Kreuzfahrtschiff sicher sei.

Kreuzfahrtschiff von Saga Cruises geriet vor Spanien in einen Sturm

Das Kreuzfahrtschiff startete seine zweiwöchige Reise am 24. Oktober. Etwa 1000 Menschen waren an Bord. Ein Sprecher des Kreuzfahrtunternehmens Saga Cruises sagt, dass die meisten Verletzungen während des Unwetters auf die Bewegungen des Schiffes resultierend aus dem Sicherheitssystem zurückzuführen sind. Dabei lenkte das Schiff abrupt nach links und stoppte dann.

Der Sprecher fügte hinzu: "Auch wenn das Wetter außerhalb unserer Kontrolle liegt, wollen wir uns aufrichtig bei allen Betroffenen, entschuldigen." Wie das Unternehmen mitteilte, sei das Schiff "die ganze Zeit sicher gewesen".