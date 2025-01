Fußgänger zerstört Heckscheibe und fährt davon

Ein Fußgänger hat im Landkreis Heidenheim die Heckscheibe eines Autos mit einem Stein eingeworfen und ist danach mit diesem Auto davongefahren. Zunächst hielt ein anderer Mann mit dem Auto neben dem 32-Jährigen an, wie die Polizei mitteilte. Der Fußgänger habe den Autofahrer angesprochen, doch der 35-Jährige habe dies ignoriert und sei wieder losgefahren.

Daraufhin habe der 32-Jährige einen Stein in die Heckscheibe des Autos geworfen. Als der Autofahrer ihn laut Polizei zur Rede stellte, schlug und überwältigte der Fußgänger ihn. Dann stieg der 32-Jährige in das fremde Auto und fuhr davon. Nach einiger Zeit kehrte der Mann den Angaben zufolge jedoch wieder zurück zum Tatort in Niederstotzingen. Die Beamten nahmen den Mann fest.

Er habe wohl unter dem Einfluss berauschender Mittel gestanden, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme anordnete. Niemand sei bei dem Vorfall am Samstagabend verletzt worden. Gegen den 32-Jährigen wird nun unter anderem wegen einer Raubstraftat ermittelt.