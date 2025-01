Heißes Wasser verletzt Frau in Lüdenscheid

In Lüdenscheid im Sauerland wurde eine Frau von einem heißen Schwall Wasser getroffen. Laut Polizei wurde die 21-Jährige aus Heilbronn in Baden-Württemberg dabei in der Nacht auf Freitag leicht verletzt. Zuvor war die Frau gegen Mitternacht in Begleitung mehrerer Zeugen auf einer Straße vor einem Mehrfamilienhaus unterwegs. Die Zeugen entdeckten ein offenes Fenster im zweiten Obergeschoss. Die Polizei fand in der Wohnung einen noch heißen Wasserkocher und eine 13-Jährige, die allein zu Hause war.

Das Mädchen äußerte sich nicht. Ermittelt wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. In Deutschland sind Kinder und Jugendliche erst ab 14 Jahren strafmündig.