Mann schwer verletzt: Verdächtiger durch Videoanlage gefasst

Bei einer Auseinandersetzung in Frankfurt soll ein Mann einen 41-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben. Mithilfe der Videoschutzanlage im Frankfurter Bahnhofsviertel hätten Polizeibeamte den Täter ausfindig gemacht, teilte die Behörde mit. So hätten sie am Sonntagabend zunächst den 41-Jährigen mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen auf der Anlage gesehen. Er kam ins Krankenhaus. Angaben zu den Wunden machte er demnach nicht.

Eine weitere Auswertung von Kamerabildern brachte Licht ins Dunkel: Der 41-Jährige und ein anderer Mann waren kurze Zeit vorher in Streit geraten. Dabei zog der andere Mann den Angaben zufolge ein Messer und verletzte das Opfer.

Einsatzkräfte nahmen den 35 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer wenig später fest, nachdem dieser erneut auf der Videoanlage zu sehen war. Die Waffe, ein Multitool mit ausgeklapptem Messer, trug der Tatverdächtige noch bei sich. Er wurde nach den polizeilichen Maßnahmen «mangels Haftgründen» entlassen. Auch gegen den 41-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.