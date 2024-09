MoMA-Direktor Lowry kündigt Rücktritt an

Glenn Lowry, Direktor des Museum of Modern Art (MoMA) in New York, will nach 30 Jahren an der Spitze des weltbekannten Kunsthauses zum September 2025 abtreten. Eine entsprechende Ankündigung der «New York Times» bestätigte das Museum. «Es ist der richtige Moment, um über die Zukunft des Museums nachzudenken, und ich dachte einfach: Carpe Diem», sagte Lowry der Zeitung.

Der MoMA-Vorstand bestätigte, dass ein internationales Beratungsunternehmen mit der Suche nach einem Nachfolger beauftragt werde. Lowry, der 1995 als sechster Direktor des Museums ernannt wurde, prägte das MoMA durch zwei bedeutende Umbauten, die die Größe der Ausstellungsräume mehr als verdoppelten.

Zudem vervielfachte er das Stiftungskapital des Museums und schuf ein Forschungs- und Bildungszentrum. Unter seiner Führung entwickelte das MoMA ein neues Modell für die Präsentation moderner und zeitgenössischer Kunst. Das spiegelte sich auch in den Besucherzahlen: Während Lowrys Amtszeit wuchs die Besucherzahl auf fast drei Millionen Personen pro Jahr.