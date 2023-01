Angeblich fremde Frau im Bett - Mann ruft Polizei

Einen ungewöhnlichen Einsatz hat die Polizei in Süßen erlebt: Ein Betrunkener rief die Polizei, da vermeintlich eine fremde Frau in seinem Bett lag.

Weil angeblich eine fremde Frau in seinem Bett lag, hat ein Mann in Süßen in Baden-Württemberg die Polizei gerufen. In der Wohnung des Mannes angekommen, stellten die Beamten am Freitagmittag jedoch fest, dass die Frau dem Mann keineswegs fremd war: Es handelte sich um die gleichaltrige Lebensgefährtin des 56-Jährigen.

Mann und seine Partnerin waren betrunken

Der Mann war schlicht so betrunken, dass er seine Partnerin nicht erkannt hatte. Laut einem Sprecher der Polizei vom Samstag war auch seine Partnerin betrunken. Als der Mann die Beamten bat, ihm zu helfen, seine verlorenen Socken wiederzufinden, beendeten die Polizisten den Einsatz. (dpa)