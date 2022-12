Todesfall

vor 19 Min.

Tragödie in Lahntal: Drei Jahre altes Mädchen von Zug erfasst

An einem Bahnübergang in Lahntal kam es zu einem tragischen Zwischenfall.

Tragödie am Bahnübergang: In Lahntal in Hessen wurde ein Mädchen von einem Zug erfasst. Die Dreijährige überlebte nicht. Die Mutter wurde leicht verletzt.

