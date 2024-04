Luca Hänni über Horror-Erlebnis: "Mein Herz war schon irgendwo in der Hose"

Sänger Luca Hänni hat bei Let's-Dance seine Frau Christina Hänni kennengelernt. Im gemeinsamen Podcast erzählte er nun eine kleine Horror-Anekdote.

Ex-"Let's-Dance"-Teilnehmer Luca Hänni fuhr für Probeaufnahmen nichtsahnend nach Malmö. In seinem Hotel erlebte der 29-jährige Schweizer Sänger dann einen ziemlichen Schockmoment. Erzählt hat er die kleine Anekdote im Podcast "Don’t worry, be Hänni", durch den er mit seiner Frau Christina Hänni führt.

Genau wie Zuschauer-Liebling Renate Lusin muss auch die 34-Jährige, die noch bis vor kurzem Christina Luft hieß, wegen einer Schwangerschaft in der 17. Staffel von Let's Dance aussetzen. Dafür gibt es im Team der Promi-Tänzerinnen und Tänzer einige Neulinge. Doch zurück zur Geschichte: Was ist Luca Hänni in Malmö passiert?

"Let's Dance"-Promi Luca Hänni hatte ein unschönes Erlebnis in Malmöer Hotel

Als die beiden während ihres gemeinsamen Podcasts "Don’t worry, be Hänni" über die unschönen Ereignisse der letzten Tage sprachen, berichtete Luca, was ihm in einem Hotel der schwedischen Großstadt widerfahren sei: "Gestern kam ich ganz spät nach Hause hier ins Hotel. Dann bin ich in den Fahrstuhl gegangen – und dann ist er steckengeblieben."

Die Grusel-Geschichte scheint auch für Ehefrau Frau Christina Hänni, die der ehemalige DSDS-Gewinner 2020 in der RTL-Tanzshow "Let’s Dance" als Christina Luft kennengelernt hat, überraschend zu kommen: "Wie bitte?", fragt sie entsetzt.

Luca Hänni über Vorfall: "Mein Herz war schon irgendwo in der Hose"

Die Vollbluttänzerin hat hörbar Mitleid mit ihrem Ehemann: "Oh Gott! Horrorszenario für alle, die Klaustrophobie haben, die in einem kleinen Raum nicht eingeschlossen sein können. Das ist schrecklich."

Eigentlich sollte es nach einem langen Abend im Musikstudio nur rauf in den sechsten Stock gehen, erzählt Luca Hänni im Podcast, doch dann fiel beim Hochfahren die Stockwerkanzeige aus, "und dann plötzlich – wumm! – ist er ein bisschen runtergefahren." Emotional kein Zuckerschlecken für den Sänger: "Mein Herz war schon irgendwo in der Hose." Dann soll der Aufzug drei bis vier Minuten auf der Stelle getreten sein, bis sich irgendwann in einem unteren Stockwerk die Türen öffneten. Sich bemerkbar zu machen kam für den Sänger aber nicht infrage: "Es war auch niemand mehr an der Rezeption und gar nichts", so Hänni.

Das Ehepaar Hänni hatte sich 2020 bei der 13. Staffel von "Let's Dance" als Tanzpaar kennen und lieben gelernt. Sie schafften es damals bis in die Finalrunde und beendeten die RTL-Tanzshow auf einem beachtlichen dritten Platz. Für Christina Luft war es die beste Platzierung ihrer Karriere bei "Let's Dance".

Vier Jahre später heiratete das Paar in Italien. Auf Instagram verkündete Christina Luft stolz: "MRS. & MR. HÄNNI". Und im neuen Jahr? Soll es weitergehen mit dem ersten Nachwuchs. "Es ist super-aufregend für uns. Jeder Tag sieht anders aus. Man macht sich Gedanken. Wie wird es? Wie machen wir das? Kriegen wir das alles gut hin? Das ist eine komplett neue Reise und eine neue Herausforderung für uns als Eltern", erzählte Christina Hänni jüngst gegenüber der Zeitschrift Bunte. Aus einem ganz bestimmten Grund verrät sie aber noch nicht den Geburtstermin.

Aus einem ganz bestimmten Grund verrät sie aber noch nicht den Geburtstermin.