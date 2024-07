Klimaaktivisten legen den Frankfurter Flughafen lahm

Klimaaktivisten der Letzten Generation sind auf das Gelände des Frankfurter Flughafens eingedrungen und haben für eine Unterbrechung des Flugbetriebes gesorgt. Wie ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte, haben sich mehrere Demonstranten Zugang verschafft und festgeklebt. Die Letzte Generation teilte auf der Plattform X mit, die Aktion „Oil Kills!“ für einen Ausstieg aus fossilen Energien bis 2030 am Donnerstag in Frankfurt am Main fortzusetzen. Dazu posteten die Klimaaktivisten Bilder festgeklebter Mitglieder auf dem Rollfeld des Flughafens.

Der Frankfurter Flughafen informiert auf seiner Internetseite aktuell über die Einschränkungen. Derzeit gebe es keine Starts und Landungen wegen eines polizeilichen Einsatzes am Flughafen. Der Betreiber bittet Fluggäste, den Flughafen Frankfurt vorerst nicht aufzusuchen, und den Flugstatus vorab über die Fluggesellschaften zu prüfen.

Erst am Mittwoch hatten Aktivisten der Letzten Generation den Flughafen Köln/Bonn lahmgelegt, ebenfalls durch das Festkleben auf dem Rollfeld. Erst nach mehreren Stunden konnte der Flugbetrieb dort wieder aufgenommen werden. Auch in Spanien, Norwegen, Finland, England und in der Schweiz versuchten Aktivisten am Mittwoch den Flugbetrieb zu stören, jedoch ohne den Luftverkehr stark zu beeinträchtigen. (mit dpa)