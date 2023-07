Woher kommt entlaufener Löwe? – Clanchef irritiert mit Instagram-Post

Seit mehr als einem Tag hält ein entlaufener Löwe die Bevölkerung und die Polizei in Berlin und Brandenburg in Atem. Noch immer ist unklar, woher das Tier kommt.

Seit der Nacht auf Donnerstag bestimmt ein in Berlin oder Brandenburg entlaufenes Wildtier – vermutlich eine Löwin – deutschlandweit die Schlagzeilen. Noch sind viele Fragen ungeklärt: Wo ist das Tier? Was passiert, wenn es gefunden wird? Und auch eine Frage, die eigentlich leicht zu beantworten sein müsste, ist auch noch offen: Woher kommt das Tier?

Offenbar scheint niemand einen Löwen zu vermissen. Zunächst hieß es, der mutmaßliche Löwe könnte aus dem Zirkus ausgebrochen sein. Doch in der Region würden kein Zoo, Tierpark, Zirkus und auch keine Tierschutzeinrichtung ein Tier vermissen, so die Polizei. Sicher ist: Es stammt nicht aus dem Zoo oder Tierpark Berlin. Private Halter seien in Kleinmachnow nicht bekannt, sagte der Bürgermeister von Kleinmachnow, Michael Grubert (SPD).

Entlaufener Löwe in Berlin: Hat Remmo-Clan etwas damit zu tun?

Nun sorgte ein Angehöriger einer berüchtigten Clanfamilie für noch mehr Verwirrung. Firas Remmo, der Sohn des bekannten Berliner Clanchefs Issa Remmo, schrieb am Donnerstagabend in seiner Instagram-Story, wer etwas über das Wildtier wisse, solle sich zuerst bei ihm melden. "Dann führen wir die Löwin in ihr Gehege zurück, bevor irgendein Trotten die abknallt." Könnte das entlaufene Tier wirklich seiner Familie gehören? Unklar. Remmo äußerte sich nicht weiter zu dem Thema.

Im vergangenen Dezember veröffentlichte er auf Instagram zwei Beiträge, die ihn mit einem Tiger zeigen. Remmo sitzt mit dem Raubtier, das eine Hundeleine umgebunden hat, auf einem Sofa. Zu einem Video schrieb er: "Mein neues Lieblingshaustier." Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, hatte sich der Remmo-Clan den Tiger für eine Hochzeitsparty gemietet – bei einem Zirkus aus Brandenburg.

Entlaufener Löwe: Haltung von Wildtieren in Berlin verboten

In Berlin ist die Haltung von Wildtieren verboten, in Brandenburg gibt es keine spezielle Regelung neben der Bundesartenschutzverordnung. Nach Angaben des Landesumweltamtes ist in Brandenburg die Haltung von 23 Löwen angemeldet. Dabei handle es sich um drei Zirkusunternehmen, zwei Zoos und eine private Haltung. Die private Haltung von Wirbeltieren besonders geschützter Arten wie auch Raubkatzen muss angezeigt werden.

