Aktivisten überschütten weltberühmtes Van-Gogh-Gemälde mit Tomatensuppe

In der National Gallery in London haben zwei Aktivistinnen ein weltberühmtes Gemälde von Vincent Van Gogh mit Tomatensuppe überschüttet. Es handelte sich offenbar um einen Klima-Protest.

Tomatensuppe auf den Sonnenblumen. In London haben Umweltaktivisten am Freitag das weltberühmte Gemälde "Sonnenblumen" von Vincent Van Gogh mit Tomatensuppe überschüttet. Das berichtet unter anderem der Sender Sky News.

Umweltaktivisten überschütten Gemälde von Van Gogh mit Tomatensuppe

Der legendäre Maler hatte das Werk im Jahr 1888 zwei Jahre vor seinem Tod im französischen Arles gemalt. Mit vollem Namen heißt es "15 Sonnenblumen in einer Vase". Es stammt aus der Sonnenblumen-Reihe von Van Gogh, der auch noch andere berühmte und wertvolle Bilder angehören. Derzeit ist !15 Sonnenblumen in einer Vase" in der National Gallery in London ausgestellt. Der Wert des Kunstwerks wird auf rund 84 Millionen Euro geschätzt.

Für die Protestaktion sind zwei Umweltaktivistinnen der Gruppe "Just Stop Oil" verantwortlich. Sie hatten offenbar zwei Dosen mit Tomatensuppe mit in die Galerie genommen und diese dann über "Sonnenblumen" gekippt. Sie trugen weiße Shirts mit schwarzen Lettern: "Just Stop Oil". Die beiden Frauen wurden von Sicherheitskräften abgeführt. Ob das wertvolle Gemälde dauerhafte Schäden davongetragen hat, war zunächst unklar.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Protestaktionen von Klimaaktivisten bei Gemälden häufen sich

"Ist Kunst mehr wert als Leben? Mehr als Essen? Mehr als Gerechtigkeit", twitterte die Gruppe "Just Stop Oil": "Die Lebenshaltungskostenkrise und Klimakrise wird durch Öl und Gas getrieben."

Das von Just Stop Oil herausgegebene Foto zeigt zwei Demonstrantinnen, die Vincent Van Goghs berühmtes Werk «Sonnenblumen» von 1888 in der National Gallery in London mit Dosensuppe beworfen haben. Foto: Just Stop Oil, dpa

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In den vergangenen Wochen waren Klimaaktivisten immer wieder mit Protestaktionen rund um Gemälde aufgefallen. Weltweit klebten sich einige von ihnen an die Rahmen oder den Acrylglas-Schutz von Kunstwerken. In der Berliner Gemäldegalerie klebten sich zwei Aktivisten an ein Kunstwerk von Lucas Cranach. In Dresden geschah selbiges bei der weltberühmten "Sixtinischen Madonna" von Raffael. Auch in London hatte es bereits ähnliche Aktionen gegeben.