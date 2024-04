England

Pferde galoppieren ohne Reiter durch London und verursachen Chaos

Die entlaufenen Pferde in London in der Nähe von Aldwych.

Bei einer Übung des britischen Militärs in London sind am Mittwochmorgen fünf Pferde ausgebüxt. Ohne Reiter galoppierten sie durch die Innenstadt und richteten Chaos an.

Von Svenja Moller