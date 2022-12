Deutschland-Konzert von Machine Gun Kelly: Ab heute gibt es Tickets

Machine Gun Kelly kommt im Jahr 2023 nach Deutschland. Neben Festival-Auftritten wird der ein Konzert in Berlin geben. Nun gibt es Tickets für das Event.

Im September gab Machine Gun Kelly Konzerte in München, Frankfurt und Köln. Er stellte dabei vor allem sein neues Album "Mainstream Sellout" vor, welches er im März 2022 auf den Markt brachte. Der US-amerikanische Rapper und Rock-Künstler wird auch im Jahr 2023 nach Deutschland kommen. Er wird auf den Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring auftreten. Außerdem gibt er noch ein Headliner-Konzert. Tickets für dieses gibt es ab Mittwoch.

Machine Gun Kelly 2023 in Deutschland: Headliner-Konzert in Berlin

Machine Gun Kelly, der bürgerlich Colson Baker heißt, hat in den letzten Jahren Charts und Playlists auf der ganzen Welt erobert. Er wurde 1990 in Texas geboren und ist vor allem dafür bekannt, Wörter in einer besonders schnellen Art "herauszuschießen". Daher bekamt er von seinen Fans schon früh in seiner Karriere den Namen Machine Gun Kelly verpasst. In den letzten Monaten machte er auch durch seine Beziehung mit Schauspielerin Megan Fox Schlagzeilen. Das Headliner-Konzert in Deutschland wird MGK im Jahr 2023 in Berlin geben. Im Vorprogramm werden "Set it Off" und "Maggie Lindemann" auftreten. Der Termin steht bereits fest.

Berlin : 7. Juni 2023 auf der Waldbühne

Machine Gun Kelly 2023: Tickets für Konzert in Deutschland ab heute erhältlich

Die Waldbühne in Berlin stellt eine Freilichtbühne dar, die rund 22.000 Menschen Platz bietet. Es sind also einige Eintrittskarten für das Konzert von Machine Gun Kelly erhältlich, doch der Andrang dürfte groß sein. Fans des US-Rappers sollten daher so schnell wie möglich zugreifen. Vor allem, wenn sie gute Plätze haben wollen.

Der offizielle Vorverkauf für das Konzert im Juni 2023 beginnt am Mittwoch, 14. Dezember 2022, um 10.00 Uhr. Der Startschuss für den Vorverkauft fällt bei Eventim. Es gibt sowohl klassische Tickets als auch VIP Packages zu kaufen.

Alle Kundinnen und Kunden von o2 können schon jetzt Priority Tickets kaufen. Es steht ein limitiertes Kontingent zur Verfügung.