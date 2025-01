Bei einem Unfall im Main-Taunus-Kreis ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. An einer Einmündung der Bundesstraße 519 bei Flörsheim am Main habe ein anderer Autofahrer am Abend abbiegen wollen und den entgegenkommenden Wagen übersehen, sagte ein Sprecher der Polizei. Es kam zum Frontalzusammenstoß, der verletzte Mann musste ins Krankenhaus gebracht worden.

