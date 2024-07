In den Sommermonaten kommen die meisten Touristen nach Mallorca, um dem Wetter in Deutschland zu entfliehen. Doch welcher Monat ist der wärmste?

Auf Mallorca kann ganzjährig Urlaub gemacht werden. Während die größte der balearischen Inseln in den Wintermonaten wie verlassen wirkt und sogar auch Schnee fallen kann, kommen im Frühjahr die ersten Touristen und Sportler zurück, um die ersten warmen Tage auszunutzen. Auch im Herbst können die Temperaturen noch angenehm warm sein. Die Hauptreisezeit sind jedoch die Sommermonate, wenn sonnenhungrige Urlauber an den Stränden und Pools der Insel entspannen möchten. Doch in welchem Monat ist es auf Mallorca am wärmsten?

Mallorca: Das ist der wärmste Monat

Auf Mallorca können Urlauber bereits im März die ersten warmen Sonnenstrahlen erwarten, wenn die Mandelbäume blühen und die Insel in ein Meer aus rosanen und weißen Blüten tauchen. Doch die wärmsten Monate, in denen sich Urlauber und Einheimische an den vielen schönen Stränden von Mallorca tummeln, stehen der balearischen Insel zu diesem Zeitpunkt erst noch bevor. Laut der Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dem spanischen Wetterdienst, werden die höchsten Temperaturen in folgendem Monat erreicht:

Höchste Durchschnittstemperatur:

August: 29,4 Grad Celsius

Höchste maximale Durchschnittstemperatur

August: 33,7 Grad Celsius

Die Temperaturen stammen aus einer Wetterstation in der Hauptstadt Palma. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, dass die Temperaturen im restlichen Teil der Insel im August ähnlich hoch sind.

Mallorca im August: Klima, Regentage, Wassertemperatur

Mallorca bietet im Sommer hohe Temperaturen und viel Sonnenschein, was sich für Strand- und Partyurlaub sehr gut eignet. Dadurch ist die Insel von Touristen aber auch überlaufen und Urlauber müssen mit hohen Preisen für Unterkünfte und Flüge nach Mallorca rechnen.

Klima und Regentage:

Mallorca liegt im westlichen Mittelmeer. Auf der Insel herrscht sehr trockenes und heißes Klima mit Temperaturen, die dauerhaft über 30 Grad liegen können. Deshalb empfiehlt wetteronline.de sich in dieser Zeit so wenig wie möglich zu bewegen. Urlauber sollten sich an den mallorquinischen Alltag anpassen und morgens die Zeit am Strand verbringen, um sich in der Mittagssonne im Hotel oder in der Ferienwohnung ausruhen zu können. Am Abend könne man das Inselleben dann wieder in angenehmeren Temperaturen genießen.

Im August gibt es laut wetteronline.de durchschnittlich zwei Regentage. Somit kann in diesem Monat die Sonne und das gute Wetter vollkommen ausgenutzt werden.

Wassertemperatur:

Die Wassertemperatur ist im August angenehm warm. Dadurch, dass bis zu elf Sonnenstunden in den Sommermonaten erwartet werden können, wärmt sich das Wasser auf und hat eine gute Badetemperatur. Laut dem Küstenbeobachtungs- und Vorhersagesystem der Balearen kann die Wassertemperatur im August bis zu 24,6 Grad erreichen. Wetteronline.de nennt sogar Temperaturen von bis zu 27 Grad.

Wärmster Monat im Jahr auf Mallorca: Aktivitäten und Freizeitangebote

Mallorca hat im Sommer einiges zu bieten. Wer den warmen Temperaturen entfliehen möchte, sollte sich an einem der vielen Stränden der Insel eine Abkühlung im Wasser gönnen. Besonders beliebt und schön ist der Strand Es Trenc im Süden der Insel, wie Urlaubsguru berichtet. Beliebt ist auch die Playa de Muro in der Nähe von Alcúdia. Neben vielen Wassersportmöglichkeiten können Urlauber dort auch die Natur und Ruhe der Insel genießen. Wer lieber an einem abgelegenen Strand seinen Tag verbringen möchte, sollte laut Urlaubsguru die Cala Varques im Osten von Mallorca besuchen. Der Strand ist einer der abgelegenen und ruhigen Strände der Insel, die nicht überlaufen sind.

In der Nähe von Porto Cristo befindet sich noch eine weitere Freizeitmöglichkeit für heiße Sommertage. Die Drachenhöhle ist eine von mehreren Tropfsteinhöhlen auf Mallorca. Dort herrschen ganzjährig Temperaturen zwischen 17 und 21 Grad.