Sóller auf Mallorca: 7 Sehenswürdigkeiten, die man gesehen haben muss

Wohlhabend geworden durch Zitronen- und Orangenhandel, ist Sóller im Nordwesten Mallorcas bis heute ein Touristenmagnet. Das sind die Top 7 Sehenswürdigkeiten.

Sóller ist eine kleine Stadt im Nordwesten der beliebten Ferieninsel Mallorca. Im 19. Jahrhundert wurde die Stadt im "Orangental" durch Orangen- und Zitronenhandel relativ reich. Nicht zuletzt wegen der umliegenden Landschaft ist Sóller bis heute ein Touristenmagnet. Mit Kulinarik für unterschiedliche Geschmäcker lockt der Ort Feinschmecker aus aller Welt an. Für Kulturinteressierte gibt es diverse Museen und architektonische Besonderheiten. Ob als Tagesausflug ab Palma oder für einen Zwischenstopp auf der Mallorca-Rundreise - das sind die Top 7 Sehenswürdigkeiten von Sóller, die man gesehen haben muss.

Das Herz von Sóller auf Mallorca: Die Plaza Constitución mit der Kirche Sant Bartomeu

Die Plaza Constitución gilt als das Zentrum Sóllers und als sozialer Treffpunkt. Umringt von historischen Gebäuden, findet man dort neben einem Springbrunnen auch Bänke und Bäume, die zum Entspannen einladen. Auch zum Feiern eignet sich der Platz: Die meisten Feste und Veranstaltungen der Gemeinde auf Mallorca finden dort statt, wie das Tourismusbüro der Stadt Sóller berichtet. Gesäumt wird die Plaza Constitución von verschiedenen Cafés, Bars und Restaurants sowie dem Rathaus der Stadt. Über den Platz führen Schienen, auf denen gelegentlich die historische Straßenbahn vorbeirattert.

Steht man nun selbst auf dem Platz, fällt das Hauptaugenmerk sofort auf die historische Kalksteinfassade der Kirche von Sant Bartomeu de Sóller:

Ursprünglich im romanisch-gotischen Stil erbaut, machte die Kirche bis heute viele Stiländerungen durch und ist eine echte Sehenswürdigkeit .

. Die bis heute bestehende Fassade wurde im Jahr 1947 fertiggestellt.

Vor allem die großen Bögen machen die Kirche laut dem Tourismusbüro heute zu einem Postkartenmotiv.

Im Inneren der Kirche finden sich sieben Kapellen auf jeder Seite, der Innenraum ist im gotischen Stil erhalten.

Kulturelle Sehenswürdigkeit in Sóller auf Mallorca: Das Museum der Naturwissenschaft mit Botanischem Garten

Das Balearische Museum der Naturwissenschaft bietet auf drei Etagen und in fünf Sälen viele Fossilien. Die Sammlungen in dem beschaulichen Museum stammen hauptsächlich aus privater Hand und werden hier der Öffentlichkeit präsentiert. Auch eine Bibliothek und einen Konferenzraum bietet das Museum.

Der angrenzende Botanische Garten gibt einen Überblick über Mallorcas heimische Pflanzenarten. Besonders im Frühling keucht und fleucht es hier und die Pflanzen blühen. Neben den typischen Pflanzen wie Kakteen und Sukkulenten, findet man hier auch Frösche und Fische. Laut dem Portal mallorcafuerkinder.de bietet sich der Garten für ein Picknick an, vor allem, wenn man mit Kindern unterwegs ist.

Adresse:

Ctra. de Palma, km 30, 5, 07100 Port de Sóller

Öffnungszeiten:

Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr

Sonntag und an Feiertagen sowie den ganzen Dezember geschlossen

Preise:

Eintritt: 8 Euro

Ermäßigt für Senioren: 4 Euro

Weitere Infos zu aktuellen Öffnungszeiten und Ticketmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Naturmuseums.

Sehenswürdigkeit für Kunstliebhaber in Sóller auf Mallorca: Das Kunstmuseum Can Prunera

Bei Touristen und Einwohnern Sóllers ist das Kunstmuseum Can Prunera als Sehenswürdigkeit gleichermaßen beliebt. Im Jahr 2009 eröffnete es und ist in einem bis dahin renovierten Jugendstil-Haus untergebracht. Neben dem Gebäude selbst locken alte Möbel, Gemälde von Warhol und Picasso sowie Skulpturen die Besucher ins Innere. Eine Dauerausstellung zeigt auch Bilder einheimischer Künstler, ergänzt von Wechselausstellungen. Im angrenzenden Garten findet sich eine Skulpturensammlung. Von hier aus kann man auch die Fassade des Gebäudes betrachten. Dieses wurde zwischen 1904 und 1911 erbaut, wie es auf der Webseite des Museu Modernista Can Prunera heißt.

Adresse:

Carrer de sa Lluna, 86, 90, 07100 Sóller

Saisonale Öffnungszeiten:

Winter: 1. November bis 28. Februar von 10:30 bis 18 Uhr, Montag geschlossen

Sommer: 1. März bis 31. Oktober von 10:30 bis 18 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen

Preise:

Eintritt: 6 Euro

Ermäßigtes Ticket für Studierende, Senioren und Gruppen: 3 Euro

Kinder unter zwölf Jahren haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Weitere Infos zu aktuellen Öffnungszeiten und Ticketmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Kunstmuseums.

Sehenswürdigkeit auf Schienen: Nach Sóller mit dem Zug

Wer von der Hauptstadt Mallorcas nach Sóller an die Küste im Nordwesten der Insel kommt, sitzt vielleicht im sogenannten "Roten Blitz", eine historische Eisenbahn aus dem Jahr 1912, die laut ADAC ursprünglich zum Orangen- und Zitronen-Transport aus dem Sóller-Tal nach Palma eingesetzt wurde. Heute ist der Zug eine beliebte Sehenswürdigkeit. Im Gegensatz zu früher wird die Holzeisenbahn inzwischen aber elektrisch angetrieben und nicht mehr mit Dampf.

Etwa eine Stunde dauert die 27 Kilometer lange Fahrt. Sie führt durch 13 Tunnel und über ein 52 Meter langes Viadukt. Für Foto-Fans gibt es einen kurzen Halt am Aussichtspunkt Mirador Pujol d’en Banya, wie der ADAC schreibt. Der Bahnhof in Sóller bietet laut Urlaubsguru zudem das älteste Empfangsgebäude der Welt. Von dort aus fährt auch die historische Straßenbahn - eine weitere Sehenswürdigkeit. Sie bringt Touristen durch Sóller und zum Hafen.

Adresse:

Der Rote Blitz in Richtung Palma startet am Bahnhof Sóller an der Plaça d'Espanya, 6, 07100 Sóller . Hier fährt auch die historische Straßenbahn zum Port Sóller ab.

an der Plaça d'Espanya, 6, 07100 . Hier fährt auch die historische Straßenbahn zum Port ab. Der Rote Blitz in Richtung Sóller startet am Bahnhof Palma, Carrer d'Eusebi Estada, 1, Nord, 07004 Palma.

Fahrplan:

Ab Sóller in Richtung Palma fährt die Holzeisenbahn vier Mal am Tag, um 9.00 Uhr, 11.40 Uhr, 14.00 Uhr und 17.00 Uhr.

in Richtung Palma fährt die Holzeisenbahn vier Mal am Tag, um 9.00 Uhr, 11.40 Uhr, 14.00 Uhr und 17.00 Uhr. Zum Port Sóller geht es mit der historischen Straßenbahn ab Sóller : Zwischen 8 und 19 Uhr fährt die Bahn jeweils zur vollen Stunde hin und zwischen 08.30 Uhr und 19.30 jeweils zur halben Stunde wieder zurück.

geht es mit der historischen Straßenbahn ab : Zwischen 8 und 19 Uhr fährt die Bahn jeweils zur vollen Stunde hin und zwischen 08.30 Uhr und 19.30 jeweils zur halben Stunde wieder zurück. Ab Palma fährt der Rote Blitz vier Mal am Tag nach Sóller , jeweils um 10.30 Uhr, 12.50 Uhr, 15.10 Uhr und 18.00 Uhr.

Preise:

Einfache Fahrt: 18 Euro

Hin- und Rückfahrt: 25 Euro

Kombi-Ticket inklusive Holzeisenbahn und historischer Straßenbahn nach Port Sóller : 32 Euro

: 32 Euro Die Tickets sind an den jeweiligen Bahnhöfen und online zu erwerben.

Weitere Infos zu Fahrtzeiten und Ticketmöglichkeiten gibt es auf der Internetseite des Roten Blitzes.

Sehenswerte Hafenstadt auf Mallorca: Port de Sóller

Die Lage der Bucht von Port de Sóller mit dem dahinterliegenden Tramuntana-Gebirge ist schon wegen der Optik ein Anziehungspunkt für Touristen. Neben Fischerbooten und Yachten, ankern im Hafen auch Touristenboote, die Schnorchel-Ausflüge anbieten. Lange war das Meer die einzige Möglichkeit für den Ort, Handel zu betreiben, denn das Gebirge war unüberwindbar. Sogar Piratenangriffe musste die Stadt abwehren. Das ist allerdings fast 500 Jahre her, wie die Website abc-mallorca.de berichtet. Heute gibt es eine Zugverbindung nach Sóller sowie einen Autotunnel.

Aus Sóller selbst kommt man leicht mit der historischen Straßenbahn an den Port. Restaurants, Bars und Cafés laden zum Verweilen ein. Fisch und Meeresfrüchte gehören hier auf jede Speisekarte. Auch zum Bummeln in den kleinen Gassen Port de Sóllers kann man hierher kommen.

Das Museu de la Mar erzählt die Geschichte der Einwohner und bietet den Besuchern die Möglichkeit, sich mit ihrer Geschichte zu beschäftigen. Es ist in das ehemalige Kloster Santa Caterina d’Alexandria integriert. Schiffsmodelle, Fotografien und antike Gegenstände aus der Welt der Fischerei sind ausgestellt. Auch Erzählungen von alten Fischern aus der Region kann man sich anhören, wenn man diese Sehenswürdigkeit auf Mallorca besucht.

Hoch hinaus in Sóller auf Mallorca: Der Leuchtturm auf dem Cap Gros

Der Leuchtturm steht auf dem Cap Gros, einer Landzunge am Port Sóller auf Mallorca. Vom Hafen aus sind es 25 Minuten zu Fuß zum Leuchtturm, zunächst über die Promenade und danach immer entlang des Meeres. Los geht es laut der Internetseite des Tren de Sóller zum Beispiel an der Straßenbahnhaltestelle an der Plaça de Sa Torre. Auch mit dem Auto ist das Cap Gros zu erreichen, wenn auch nur über eine kurvenreiche Straße.

Ist man oben angekommen, wird man gleich von zwei Aussichtspunkten belohnt:

Nach Norden gerichtet hat man einen guten Blick auf die Bucht von Sóller , den Hafen und die Berge im Hintergrund.

, den Hafen und die Berge im Hintergrund. In Richtung Westen befindet sich der zweite Punkt. Er liegt auf der anderen Seite des Leuchtturms und bietet sich an, wenn man den Sonnenuntergang beobachten möchte.

Der weiße Turm ist 22 Meter hoch und liegt 120 Meter über dem Meeresspiegel, berichtet das Tourismusbüro der Stadt Sóller.

Tipp für Sóller auf Mallorca: Kulinarik und Wochenmärkte als Sehenswürdigkeiten

Sóller ist aufgrund seiner Nähe zum Meer nicht zuletzt wegen der Kulinarik bekannt. Vor allem Meeresfrüchte werden hier in einer Vielzahl an Restaurants serviert und oft fangfrisch zubereitet.

Auch einen Wochenmarkt hat Sóller laut Tourismusbüro zu bieten. Er lädt Besucher zum Schlendern ein und hat ein Angebot an frischen Lebensmitteln. Darunter:

Obst und Gemüse,

Fleisch und Fisch,

Kunsthandwerk und einheimische Produkte.

Der Markt findet jeden Samstagmorgen von 8 bis 13 Uhr auf dem Hauptplatz des Ortes statt.

Auch eine Markthalle gibt es in Sóller. Diese ist ganzjährig geöffnet, hat allerding etwas weniger Charme als der Wochenmarkt unter freiem Himmel.