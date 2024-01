Wann ist die Mandelblüte auf Mallorca 2024?

Viele Touristen werden von den weißen und rosa Mandelblüten auf Mallorca angezogen. Doch wann findet die Mandelblüte 2024 statt und wann ist der beste Zeitpunkt?

Auf Mallorca gibt es rund 7 Millionen Mandelbäume, die auf Plantagen, in privaten Gärten oder in der freien Natur stehen. Sie wurden im 10. Jahrhundert von den Mauren aus dem Orient eingeführt und sind auch heute noch Bestandteil der mallorquinischen Tradition. So werden sie zum Beispiel in Desserts, Kuchen oder Likören verarbeitet. Die Bäume locken jedes Jahr aber auch Touristen nach Mallorca, da die Blüte die Insel in den Farben Rosa und Weiß einfärbt. In welchem Zeitraum die Mandelblüte stattfindet und wann der beste Reisezeitpunkt ist, erfahren Sie hier.

Wann ist die Mandelblüte 2024 auf Mallorca?

Das Reisebüro Dertour schreibt, dass die Mandelblüte auf Mallorca zwischen Mitte Januar und Anfang März stattfindet. In dieser Zeit beginnt auf der Baleareninsel bereits der Frühling und es kann bis zu 20 Grad warm werden. Wann genau sie in diesem Jahr startet, ist stark von Temperaturen und der Region abhängig, weshalb sich ein Startzeitpunkt für die Mandelblüte 2024 nur schwer vorhersagen lässt. Trotzdem können diese Informationen Besuchern dabei helfen, den richtigen Zeitpunkt für die Mandelblüte zu erwischen:

Die Mandelbäume auf Mallorca blühen zwischen vier und sechs Wochen lang.

auf blühen zwischen vier und sechs Wochen lang. Zuerst blühen meist die Mandelbäume in den flachen Regionen im Südosten der Insel. Im Nordwesten, in den Bergregionen im Tramuntana-Gebirge , beginnt die Mandelblüte etwas später.

Das ist die beste Zeit, um die Mandelblüte auf Mallorca zu sehen

Die beste Zeit, um die Mandelblüte auf Mallorca zu sehen, ist nach Angaben des Reisebüros Dertour Mitte Februar. Zu dieser Zeit findet meist der Höhepunkt der Mandelblüte statt, der sich durch unterschiedlich warme oder kalte Winter von Jahr zu Jahr aber verschieben kann. Da Mandelbäume aber zwischen vier und sechs Wochen lang blühen, sollten Urlauber im Februar die blühenden Bäume auf jeden Fall bestaunen können.

Zeitpunkt der Mandelblüte: Darauf sollten Urlauber achten

Auch wenn die Mandelblüte bereits im Januar beginnen kann, ist der genaue Start abhängig von den Temperaturen. So war es auch im Jahr 2023. Wie das Mallorca Magazin berichtete, verzögerte sich die Mandelblüte 2023 durch einen relativ milden Dezember und einen folgenden sehr kalten Januar und Februar, in denen sogar Schnee auf der Insel fiel. Die Mandelblüte begann 2023 deshalb erst zwischen Ende Februar und Anfang März. Das sei aber nicht weiter schlimm gewesen, wie das Mallorca Magazin schreibt. Hätten die Mandelbäume bereits im Januar geblüht, wären die Mandeln nicht zum Verzehr geeignet und die Ernte somit unbrauchbar gewesen.

Eine verspätete Blüte ist daher nicht ungewöhnlich. Es kann sich also lohnen den Urlaub nicht zu früh zu buchen. So können mögliche Wintereinbrüche auf Mallorca vermieden werden.





