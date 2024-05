Orcas versenken Segeljacht vor der Küste Marokkos

Orcas haben am Sonntag eine Segeljacht so lange gerammt, bis diese unterging. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art. Forscher rätseln über die Ursache.

Einer Segeljacht wurde eine Begegnung mit mehreren Orcas zum Verhängnis. Die Alboran Cognac war laut dem spanischen Seenotrettungsdienst am Sonntagmorgen in der Straße von Gibraltar unterwegs, als die Wale auftauchten und das Schiff so lange rammten, bis es schließlich unterging.

Segeljacht sinkt nach Orca-Angriff

Die zwei Personen, die an Bord waren, berichteten von plötzlichen Schlägen auf den Rumpf und das Ruder. Dann sei Wasser in das Schiff eingedrungen. Sie alarmierten die Rettungsdienste und ein Öltanker, der sich in der Nähe befand, nahm sie an Bord und brachte sie nach Gibraltar. Die Jacht sei noch eine Weile auf dem Wasser getrieben und dann untergegangen.

Segeljacht vor Marokko versenkt – nicht der erste Vorfall mit Orcas

Der Vorfall am Sonntag vor der Küste Marokkos war nicht der erste dieser Art rund um die Straße von Gibraltar. Nach Angaben der Forschungsgruppe GTOA, die die Populationen der iberischen Orca-Unterart verfolgt, wurden die ersten Schiffe in der Region im Mai 2020 von Orcas angegriffen. Seitdem gab es fast 700 Vorfälle. Experten gehen davon aus, dass es sich bei den beteiligten Orcas um eine Subpopulation von etwa 15 Tieren handelt. Sie sind unter der Bezeichnung "Gladis" bekannt.

Über die Ursache sind sich Forscher nicht im Klaren. Eine Theorie ist, dass die Wale die Boote nur angreifen, weil es ihnen Spaß macht, so Hanne Strager, Mitgründerin des Walzentrums in Andenes, Norwegen, und Autorin des Buchs The Killer Whale Journals. Falls es sich bei den Angriffen nur um ein Spiel handelt, könnte den Oracs mit der Zeit der Spaß daran vergehen. Auch eine soziale Modeerscheinung oder die absichtliche Ausrichtung sind mögliche Ursachen. Ziel der Angriffe waren bislang nur die Boote, die Menschen an Bord wurden von den Orcas nicht angegriffen, wenn sie in die Rettungsboote sprangen.