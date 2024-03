Marratxí auf Mallorca: Freizeitangebote und Tipps für einen Besuch

Zwischen Shopping, Töpferei und Eisenbahnpark: Die Gemeinde Marratxí auf Mallorca hat vielseitige Freizeitangebote zu bieten.

Die Gemeinde Marratxí liegt im nordöstlichen Vorortbereich der Hauptstadt Palma und gilt als eine der fünf größten Gemeinden Mallorcas. Zu ihr gehören die Orte Marratxinet, Pla de na Tesa, Pont d'Inca, Pòrtol und Sa Cabaneta. Auch wenn es auf den ersten Blick keine großen Sehenswürdigkeiten gibt, hat die Gemeinde einiges zu bieten. Vor allem Liebhaber der Töpferei können hier auf ihre Kosten kommen.

Marratxí: Einkaufen gehen im Mallorca Fashion Outlet

Das Mallorca Fashion Outlet ist ein Open-Air-Einkaufszentrum in der Gemeinde Marratxí und ist im Jahr 2002 eröffnet worden. Besucher haben dort eine Auswahl aus etwa 64 Marken, die unter anderem Kleidung, Schuhe aber auch Haushaltsgeräte und Einrichtungsgegenstände anbieten. Neben den vielen Geschäften gibt es außerdem noch eine Indoor-Kartbahn, ein Kino und ein Indoor-Spielezentrum, was vor allem bei schlechtem Wetter sehr beliebt ist.

Wer vom vielen Einkaufen hungrig geworden ist, hat im Mallorca Fashion Outlet die Auswahl zwischen 16 verschiedenen gastronomischen Betrieben, wie Restaurants, Cafés und Bars.

Das Mallorca Fashion Outlet hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, wobei die Öffnungszeiten der einzelnen Geschäfte und Restaurants abweichen können. Auch an Feiertagen wie Weihnachten oder Silvester gelten andere Öffnungszeiten, die auf der Internetseite des Einkaufszentrums nachgelesen werden können.

Marratxí: Sitz des Spirituosenherstellers Bodega Suau

Im Ortsteil Pont d'Inca der Gemeinde Marratxí liegt der Hauptsitz des Spirituosenherstellers Bodega Suau. Dieser ist seit 1851 auf Mallorca ansässig und vor allem bekannt für Brandy, Rum und Anisschnaps. Die Spirituosen werden in 25 Länder verkauft, wobei der Absatz in China, Deutschland und den Vereinigten Staaten am größten ist. Die Brennerei kann nach vorzeitiger Reservierung besichtigt werden, wozu auch eine Verköstigung gehört. Terminanfragen sind über die Internetseite möglich.

Familienausflug in den Eisenbahnpark von Marratxí

Der Eisenbahnpark von Marratxí liegt direkt neben dem Mallorca Fashion Outlet auf einem 25.000 Quadratmeter großem Gelände. Der Park ist in Eigenregie durch den Club Ferroviari Vaporista de Mallorca (CFVM) innerhalb von zehn Jahren erbaut worden, wie die Mallorca Zeitung berichtet. Besucher können dort auf einer maßstabsgetreuen Eisenbahnstrecke mit kniehohen Modellbahnen durch den Park fahren. Zudem gibt es eine Eisenbahn- und Industriemuseumsausstellung.

Der Park ist nur sonntags von 11 bis 13:30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Für eine Fahrt mit einer Modelleisenbahn wird um eine Spende gebeten.

Marratxí: Töpfermuseum in alter Mühle

Das Töpfermuseum liegt im Ortsteil Sa Cabaneta der Gemeinde Marratxí und befindet sich dort in einer alten Mühle. Das Museum stellt traditionelle Töpfertechniken und regionale Töpferwerkstätten vor. Zudem werden dort laut abc-mallorca.de über 900 Keramikstücke ausgestellt. Diese sind unterteilt in verschiedene Kategorien:

Vasen und Krüge

traditionelle Tonfiguren mit Pfeifen, die Siullers genannt werden

Mauerwerk

arabische Teller

bemalte Keramik

Das Töpfermuseum ist von Montag bis Freitag von 9 bis 13:30 geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

Jährliche Töpfermesse in Marratxí

Für Urlauber und Touristen, die nach dem Besuch des Töpfermuseums noch nicht genug von Keramik haben, lohnt sich die jährlich stattfindende Töpfermesse Fira del Fang. Sie findet seit 1984 in der Gemeinde Marratxí statt. Sie beginnt jedes Jahr am ersten Wochenende im März und dauert eine Woche lang. In dieser Zeit verkaufen verschiedene Aussteller und Händler ihre Waren auf dem Placa de Sant Marcal in Sa Cabaneta, wie das Mallorca Magazin berichtet. Das Programm der Messe wird jedes Jahr erst kurz vor Beginn bekanntgegeben. Mit traditionellen Tänzen und Töpfer-Workshops können Besucher aber rechnen.





