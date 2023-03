Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 2. März 2023: Ist Frieden für die Ukraine möglich?

Die Gäste bei "Maybrit Illner" heute am 2. März 2023 sprechen darüber, ob Friedensverhandlungen mit Russland sinnvoll sind. Wer ist in der Sendung dabei?

Über ein Jahr dauert der Krieg von Russland in der Ukraine schon - und es ist noch kein Frieden in Sicht. Auch in Deutschland fordern Menschen Friedensverhandlungen. Aber ist das wirklich realistisch? Darüber diskutieren die Gäste von Maybrit Illner heute am 2. März 2023.

Hier bekommen Sie die Informationen zur Folge, die ab 22.15 Uhr im ZDF läuft - auch rund um Übertragung, Wiederholung und nächste Sendetermine.

Thema bei "Maybrit Illner" heute am 2. März 2023

Das Thema bei "Maybrit Illner" lautet heute konkret: "Friedensverhandlungen jetzt – naiv oder notwendig?". Ein Teil der Deutschen fordert solche Verhandlungen mit Russland, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Andere halten das nicht für realistisch.

Bundeskanzler Olaf Scholz meinte in der Illner-Sendung vom 23. Februar 2023, dass der Moment für Friedensverhandlungen noch entstehen müsse. Die Gäste von Maybrit Illner werden heute kontrovers über dieses Thema diskutieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Maybrit Illner" heute: Gäste am 2. März 2023

Diese Gäste sind bei "Maybrit Illner" am 2. März im Studio und werden über das aktuelle Thema diskutieren:

Lars Klingbeil ( SPD ): Parteivorsitzender

Parteivorsitzender Amira Mohamed Ali ( Die Linke ): Fraktionsvorsitzende im Bundestag

Fraktionsvorsitzende im Marina Weisband : Publizistin und Grünen-Parteimitglied, in Kiew geboren, besitzt neben der ukrainischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft

Publizistin und Grünen-Parteimitglied, in geboren, besitzt neben der ukrainischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft Nicole Deitelhoff : Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main , Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)

Professorin für Internationale Beziehungen und Theorien globaler Ordnungspolitik an der , Direktorin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) Wolfgang Ischinger : von 2008 bis 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), heute Präsident des MSC-Stiftungsrats

Übertragung von "Maybrit Illner" im Free-TV und Live-Stream

"Maybrit Illner" ist am 2. März 2023 ab 22.15 im ZDF zusehen. Gleichzeitig gibt es auf der ZDF-Seite auch kostenlos einen Live-Stream.

Lesen Sie dazu auch

ZDF-Talkshow "Maybrit Illner" als Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Jede Folge von "Maybrit Illner" lässt sich als Wiederholung in der Mediathek des ZDF nachholen. Es gibt am Freitag, 3. März 2023, ab 16 Uhr aber auch eine Wiederholung im TV - auf dem Sender phoenix.

"Maybrit Illner" 2023: Sendetermine der nächsten Folgen

"Maybrit Illner" ist in der Regel donnerstags ab 22.15 Uhr im ZDF zu sehen - manchmal fällt die Sendung aber auch aus. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow inklusive Sendezeit:

02.03.2023, 22.15 Uhr

09.03.2023, 22.15 Uhr

16.03.2023, 22.15 Uhr

23.03.2023, 22.15 Uhr

30.03.2023, 22.15 Uhr

13.04.2023, 22.15 Uhr

(sge)