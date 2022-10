Das sind die Gäste und das aktuelle Thema bei "Maybrit Illner"

"Maybrit Illner" ist heute mit einer neuen Ausgabe im TV zu sehen. Hier erfahren Sie, welche Gäste dabei sind und über welches Thema diskutiert wird.

"Maybrit Illner" läuft heute Abend wieder im TV und Stream. Das Thema der heutigen Sendung lautet "200 Milliarden Euro – bremsen wir so die Krise aus?". Alles Wichtige zur neuen Ausgabe finden Sie hier.

Wird der Abwehrschirm von 200 Milliarden Euro ausreichen, um die Strom und Gas Preise zu sinken? Werden wir den Winter überstehen können? Kommen die Entlastungen zu spät?

Auch heute diskutieren die Gäste bei "Maybrit Illner" wieder über die aktuellen politischen Herausforderungen. Die Ausgabe ist nach der Ausstrahlung in der ZDF-Mediathek zum Abruf verfügbar.

"Maybrit Illner": Gäste am 6. Oktober 2022

Diese Gäste sind in der heutigen Sendung mit dabei:

Franziska Giffey (SPD) : Regierende Bürgermeisterin Berlin

: Regierende Bürgermeisterin Berlin Annabel Oelmann: Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen

Vorständin der Verbraucherzentrale Bremen Thorsten Frei (CDU): Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Karen Pittel: Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen

Wirtschaftswissenschaftlerin, Leiterin des Ifo-Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen Gerald Traufetter: Wirtschaftsredakteur im Spiegel“ Hauptstadtbüro

"Maybrit Illner" heute live im TV und Stream - Wiederholungen in der Mediathek

"Maybrit Illner" läuft am heutigen Donnerstag um 22.15 Uhr im ZDF. Das Format dauert eine Stunde und lässt sich auf klassischem Wege im TV verfolgen. Alternativ bietet das ZDF auch einen Live-Stream im Internet an, der parallel zur Sendezeit läuft. Zum Live-Stream gelangen Sie hier.

Inzwischen bietet der Sender alle "Illner"-Beiträge im Live-Stream auch in Gebärdensprache an. Eine Übersicht über weitere Angebote in Gebärdensprache gibt es hier.

Wer eine Sendung verpasst hat, kann sich "Maybrit Illner" auch als Wiederholung im Internet anschauen. Das ZDF bietet ältere Talkshows online abrufbar in seiner Mediathek an. Zur Mediathek gelangen Sie hier.

Maybrit Illner im Porträt

Maybrit Illner wurde im Jahr 1965 in Berlin geboren und beim Fernsehsender der DDR zur Redakteurin ausgebildet. Sie begann ihre TV-Karriere beim ZDF -Morgenmagazin. Bereits seit 1999 ist Illner das Gesicht ihrer gleichnamigen Talkshow, die bis 2007 allerdings noch "Berlin Mitte" hieß.

Illner gewann zahlreiche Medienpreise, unter anderem den Bambi (2002 und 2007), den Deutschen Fernsehpreis (2002 und 2004), den Bayerischen Fernsehpreis (2003) und die Goldene Kamera (2009).

Als Botschafterin für das Deutsche Rote Kreuz setzt sie sich für die Verbesserung der Lebenssituation von Menschen in Krisenregionen ein, zum Beispiel zum Wohle von Aids-Waisen in Afrika. (AZ)

