Offenbar Reizgas an Schule versprüht

Nachdem an einer Schule in Gießen offenbar Reizgas versprüht wurde, sind die Polizei und Rettungskräfte aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz. Das Reizgas verteilte sich nach Angaben der Polizei von der Toilette über die Lüftungsanlage in mehrere Räume. Mehrere Schülerinnen und Schüler klagten demnach über Reizungen und Atemwegsbeschwerden. Wie viele, wurde zunächst nicht bekannt. Ermittlungen zum bisher unbekannten Täter laufen ebenfalls vor Ort, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

