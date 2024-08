Melinda Gates geht jetzt ohne Bill Gates auf eigenen Wegen

Mit einer kurzen Mitteilung schockte das Ehepaar Gates im Mai 2021 die Welt: „Nach reiflicher Überlegung und viel Arbeit an unserer Beziehung haben wir beschlossen, unsere Ehe zu beenden“, schrieben Bill und Melinda Gates damals. 27 Jahre lang war das Paar verheiratet.

Inzwischen ist die Scheidung vollzogen und kurz vor ihrem 60. Geburtstag am Donnerstag ist Melinda Gates zudem gerade auch noch aus der einflussreichen gemeinsamen Stiftung ausgeschieden. Sie wolle nun etwas Neues starten, vor allem zur Unterstützung von Frauen und Familien, und habe dafür 12,5 Milliarden Dollar (etwa 11,5 Milliarden Euro) zur Verfügung, teilte Gates mit. Aus der Öffentlichkeit will sie sich keineswegs zurückziehen, im Gegenteil. Auch im derzeit laufenden US-Wahlkampf bringt sie sich ein - und unterstützt öffentlich Kamala Harris.

Melinda Gates wuchs in einfachen Verhältnissen auf

Geboren wurde Gates 1964 in einfachen Verhältnissen in Dallas im US-Bundesstaat Texas. Ihr Vater war Ingenieur, die Mutter Hausfrau, das Geld für die vier Kinder meist knapp. Um mitzuhelfen, schrubbte Gates schon als Teenager für einen geringen Lohn Böden und Backöfen. Später studierte sie Wirtschaft und Informatik an der renommierten Duke-Universität und heuerte danach beim Software-Giganten Microsoft an. Auf ihre Initiative soll dort unter anderem die sprechende Comic-Hilfsfigur „Karl Klammer“ im Microsoft-Office-Programm entstanden sein.

Eines Tages bat sie bei Microsoft dann der Chef persönlich um ein Date. Ihre Mutter habe das Date mit dem Chef als „keine gute Idee“ angesehen, erzählte Melinda Gates einmal im Gespräch mit dem US-Radiosender NPR – „aber ich dachte ja nicht, dass wir heiraten würden, und einmal mit ihm auszugehen konnte ja nicht schaden“.

Melinda Gates ist klug und eine der mächtigsten Frauen der Welt

Auf die Hochzeit 1994 folgen drei gemeinsame Kinder und der Aufbau der größten Privatstiftung der Welt, die seit ihrer Gründung 1999 viele Milliarden Dollar unter anderem im Kampf gegen Krankheiten wie Aids und Polio sowie für Bildung und Landwirtschaftshilfe gespendet hat. Für das Engagement wurde das Ex-Paar – inzwischen auch schon Großeltern – vielfach ausgezeichnet.

Im Schatten ihres Mannes Bill Gates fühlte sich Melinda nie wohl

Im Schatten ihres Ehemannes aber fühlte Melinda Gates sich nie wohl. Auf der regelmäßig vom „Forbes“-Magazin aufgestellten Liste der „mächtigsten Frauen der Welt“ hat sie längst einen Stammplatz. Seit der Scheidung gehört Gates zu den reichsten Frauen der Welt – aber hat sich, genau wie ihr Ex-Mann, verpflichtet, den Großteil ihres Reichtums noch zu Lebzeiten zu spenden. (Christina Horsten, dpa)