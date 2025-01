U.S. Army übt in Wiesbaden

Die U.S. Army führt in der ersten Februar-Woche in Wiesbaden ihre jährliche Übung durch. «Es liegen keine Informationen zu konkreten Bedrohungen der Militärgemeinde vor; die Übung dient der Überprüfung und Optimierung von Abläufen», teilte die Stadt mit.

Durch die Übung kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Anwohner müssen mit Staus und Absperrungen um die Kaserne und die Wohngebiete der U.S. Army sowie mit einer erhöhten Präsenz von Polizei- und Militärfahrzeugen rechnen. An den Zufahrten zur Kaserne könne es zu Staus kommen.

«Die Übung ist eine Chance für die U.S. Army, in Kooperation mit unseren deutschen Partnern, Maßnahmen zum Schutz unserer Militärgemeinde zu trainieren», sagte Garnisonskommandeur Colonel Troy Danderson. «Wir werden alles unternehmen, um die Auswirkungen auf die umliegende Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.»