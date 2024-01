"Monarch: Legacy of Monsters" - Handlung, Folgen, Besetzung - alle Infos

"Monarch: Legacy of Monsters" - Hier kommen alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Außerdem liefern wir Ihnen einen aktuellen Trailer.

Apple TV+ bringt seit November eine neue Live-Action-Serie aus dem "Monsterverse" von Legendary Entertainment, in der keine Geringeren als Godzilla und die Titanen eine tragende Rolle einnehmen: "Monarch: Legacy of Monsters". Wir geben Ihnen hier alle wichtigen Infos dazu. Die Serie startete am Freitag, 17. November 2023 auf Apple TV+. Episoden 1 und 2 wurden direkt am ersten Tag veröffentlicht, die übrigen folgen dann jeweils freitags.

Hier finden Sie weitere Informationen rund um Folgen, Besetzung, Handlung und Stream.

"Monarch: Legacy of Monsters": Die Folgen

Staffel 1 der Serie hat zehn Folgen. Bisher wurden nur die ersten drei Episoden-Titel veröffentlicht, die übrigen reichen wir nach.

Folge 1 von "Monarch: Legacy of Monsters": 17. November 2023, Nachwirkungen

Folge 2 von "Monarch: Legacy of Monsters": 17. November 2023, Aufbruch

Folge 3 von "Monarch: Legacy of Monsters": 24. November 2023, Geheimnisse & Lügen

Folge 4 von "Monarch: Legacy of Monsters": 1. Dezember 2023, Parallelen und Interieurs

Folge 5 von "Monarch: Legacy of Monsters": 8. Dezember 2023, Der Ausweg

Folge 6 von "Monarch: Legacy of Monsters": 15. Dezember 2023, Essensglocke

Folge 7 von "Monarch: Legacy of Monsters": 22. Dezember 2023, May oder Corah?

Folge 8 von "Monarch: Legacy of Monsters": 29. Dezember 2023, "Will the real May please stand up?"

Folge 9 von "Monarch: Legacy of Monsters": 5. Januar 2024, ""Birthright"

Folge 10 von "Monarch: Legacy of Monsters": 12. Januar 2024, "Zwischen Himmel und Erde"

Besetzung der Hauptrollen: Diese Darstellerinnen und Darsteller sind im Cast von "Monarch: Legacy of Monsters"

Schauspielerin, Schauspieler Rolle Kurt Russell , Wyatt Russell Lee Shaw Anna Sawai Cate Kiersey Clemons May Ren Watabe Kentaro Mari Yamamoto Keiko Anders Holm NN Joe Tippett Tim Elisa Lasowski Duval

Als Executive Producers agierte dieses Team:

Chris Black

Matt Fraction

Matt Shakman

Joby Harold

Tory Tunnell

Andy Goddard

Brad Van Arragon

Andrew Colville

Hiro Matsuoka

Takemasa Arita

"Monarch: Legacy of Monsters" - worum dreht sich die Handlung?

Nach der gewaltigen Schlacht zwischen Godzilla und den Titanen, die einst San Francisco verwüstete, hat sich herausgestellt: Die Monster sind echt. Zwei Geschwister treten in die Fußstapfen ihres Vaters, um ihre Familiengeschichte im Zusammenhang mit der geheimnisvollen Organisation "Monarch" zu enthüllen. Hinweise führen sie in die Welt der Monster und letztendlich in den Kaninchenbau zu Army-Offizier Lee Shaw - er weiß, wodurch "Monarch" bedroht wird. Die dramatische Saga überspannt drei Generationen. Sie gräbt verschüttete Geheimnisse aus und zeigt, wie epische, erdbebenartige Ereignisse der Vergangenheit sich heutzutage auf unser Leben auswirken können.

Stream von "Monarch: Legacy of Monsters" bei Apple TV+

Apple TV+ läuft auf sämtlichen Apple-Geräten (iPhone, iPad, der Set-Top-Box Apple TV, Mac und AirPlay), die App ist hier normalerweise schon vorinstalliert. Außerdem kann man den Dienst auf Smart-TV-Geräten (zum Beispiel von Samsung, LG oder Sony) oder auf einer Reihe von Streaming-Geräten abrufen. Das funktioniert auch unter tv.apple.com.

Die Kosten variieren je nach Situation, Apple TV bietet (Stand: 1. Oktober 2023) die folgenden Alternativen:

Bei Kauf eines Apple-Geräts bekommt man Apple TV + für drei Monate kostenlos

+ für drei Monate kostenlos Nach Ablauf der 7-tägigen Probezeit kostet das monatliche Abonnement für Apple TV + 6,99 € pro Monat

+ 6,99 € pro Monat Apple TV + gibt es im Rahmen von Apple One, das bis zu vier weitere Apple-Services in einem einzigen monatlichen Abonnement kombiniert. Apple One Abonnements beginnen bei 16,95 € pro Monat

+ gibt es im Rahmen von One, das bis zu vier weitere Apple-Services in einem einzigen monatlichen Abonnement kombiniert. One Abonnements beginnen bei 16,95 € pro Monat Studierende, die das Apple Music Abonnement nutzen, erhalten kostenlosen Zugang zu Apple TV +

Aktuelle und weitergehende Infos findet man auf der Website des Anbieters.

Der Trailer zu "Monarch: Legacy of Monsters"

Apple TV+ hat diesen Teaser zu "Monarch: Legacy of Monsters" veröffentlicht: