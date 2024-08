Mpox: Eine alte Variante zirkuliert seit 2022 in Europa

Die Mpox-Variante Ib ist nun auch in Europa angekommen. Doch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor Panik. Das Virus brach bereits 2022 aus und seither zirkuliert dieses in Form der Klade II in der Region, das erklärte Hans Kluge, der WHO-Regionaldirektor für Europa. Wöchentlich treten laut Klug aktuell etwa 100 Fälle in Europa auf.

Kluge betonte weiter, dass der Ausbruch des Virus vor zwei Jahren durch schnelles Reagieren und Präventivmaßnahmen unter Kontrolle gebracht werden konnte. „Mpox ist nicht das neue Covid“, sagte der WHO-Regionaldirektor in einer Videoschalte mit Medien in Genf.

Mpox in Europa kann bekämpft werden

Laut Kluge hätten dennoch Ressourcen und politische Ambitionen gefehlt, um das Virus in Europa vollständig auszurotten. Es gäbe nun eine neue Chance, sowohl die neue Variante Ib aus Afrika als auch die Klade II zu bekämpfen. Letzte Woche hatte die WHO aufgrund der Virus-Ausbrüche in Afrika sowie der neuen Variante Ib die höchste Alarmstufe ausgerufen. Diese Maßnahme soll die globale Wachsamkeit stärken und für eine faire Verteilung von Impfstoffen sorgen.

Neue Mpox-Variante leichter übertragbar

Fachleute schätze die Klade Ib als leichter zu übertragen ein. Außerdem führe sie häufiger zu einem schweren Verlauf. Die bisher in Europa vorherrschende Variante II werde hauptsächlich über engen Hautkontakt übertragen. Vor allem Männer, die Sex mit Männern hatten, seien betroffen.

Das Mpox-Virus löst Hautausschlag, Fieber und Muskelschmerzen aus. Mehr als 14.000 Mpox-Verdachtsfälle und mehr als 500 Todesfälle aus der Demokratischen Republik Kongo und anderen Ländern Afrikas wurden in diesem Jahr gemeldet. (mit dpa)